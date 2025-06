Fernando Alonso: "Nos merecíamos los puntos ya, hay un cambio de tendencia"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que el equipo se «merecía ya» sumar los primeros puntos en el Mundial, que ha logrado este domingo con su novena posición en el Gran Premio de España, y ha indicado que hay «un cambio de tendencia» y que hay que mantener esa «inercia» para la próxima cita, en Canadá.

«Creo que nos los merecíamos ya. En Imola nos los merecíamos por ritmo y por hacer una buena crono, y en Mónaco nos merecíamos bastante, incluso un sexto o un séptimo. Estoy contento de que haya sido aquí, de que la gente lo haya disfrutado. Llevamos tres Q3 consecutivas y tres carreras en las que hubiésemos sumado puntos en las tres si no llegan a pasar cosas raras. Hay un cambio de tendencia y hay que llevar esta inercia para Canadá», señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el asturiano confesó que está «satisfecho, sobre todo por la afición». «Veía que las gradas estaban de pie y con excitación en las últimas vueltas porque cabía la posibilidad de sumar los primeros puntos. Estoy contento de que se hayan divertido. Para nosotros ha sido una carrera difícil, hemos tenido muchísima degradación, más de la que pensábamos, en la delantera izquierda, así que no teníamos mucho ritmo. La velocidad en la recta ha sido realmente cruel, porque con el DRS se nos iban el coche delante», explicó.

«Hemos hecho cinco adelantamientos en la curva 3 por fuera, uno a Bortoleto en la curva 5 al salir por fuera; en Imola, en la curva 7, hicimos tres adelantamientos en las últimas vueltas también, así que tenemos que empezar a adelantar en la recta con el DRS como hacen los demás y no inventarnos movimientos suicidas», continuó.

También reconoció que sus dos vueltas rápidas en el tramo final se debieron a la posibilidad de que sancionasen al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), algo que finalmente sucedió y que le permitió ganar un puesto. «Me empezaron a decir que cambiase la entrega de energía; a partir de ahí ya sabía que igual había alguna penalización. En la última vuelta le di al botón de la energía para descargar la batería completa y creo que lo hemos conseguido por dos décimas, así que perfecto», expresó.

«Sabía lo que iba pasando, porque desde la mañana tenemos toda la estrategia en la cabeza. Sabíamos perfectamente quién paraba antes e iba a tener esa ventaja inicial, pero luego iba a sufrir con los neumáticos. Queríamos hacer dos paradas muy iguales, más o menos de 20-22 vueltas cada parada, pero después de la vuelta 7 acabé el neumático delantero izquierdo. Lo acabé tanto que frené la curva 5 en las lonas y me fui recto. Cuando desgastas el neumático a esa velocidad lo mejor es hacer tres paradas, pero decidimos un poco tarde», subrayó.

El asturiano habló también de su lucha con pilotos de la zona media. «No me gusta perder, así que en cada carrera en la que no ganas están deseando que llegue la siguiente y poder tener una pequeña revancha. Hay que intentar batir a Hadjar, a Hunkenberg, a Gasly... Si esa minicarrera que hacemos entre nosotros no la consigues ganar te da un poco de coraje. En Miami, hace tres carreras, estábamos a 20 segundos del penúltimo coche, era un poco preocupante. Hay un cambio, hemos estado siempre en el 'top 10' en todas las sesiones aquí. Ahora estamos en la zona media; algunas carreras estamos entre el 10 y el 12 y otras estaremos entre el 13 y el 16, pero ya no estamos destacados de 19 y 20. Eso nos da la oportunidad de jugar», declaró.

«En Miami daba igual lo que hicieses, porque no teníamos velocidad para luchar con nadie. Mejor los sábados que los domingos, esa es la única cosa que me queda por mejorar este finde. Llevamos algunas carreras en las que el sábado van muy bien las cosas, me siento competitivo y creo que puedo estar ahí con Gasly y los demás, pero el domingo caemos dos o tres posiciones y empezamos a luchar con los Sauber y Williams en esta carrera. Tenemos que entender qué pasa el domingo y mejorar», finalizó.