Ignacio Capella: «Ibragimov es muy potente, pero demasiado alocado»

Este próximo sábado el ya reconocido luchador menorquín de MMA Ignacio Capella (8-2), disputará el cinturón del peso ligero de WOW FC en un evento que tendrá lugar en el Madrid Arena.

Capella, quien ha viajado por todo el mundo para enfrentarse a todo tipo de adversarios, le toca esta vez regresar a España para convertirse en el campeón de una de las promotoras de MMA que más ha crecido en los últimos tiempos.

El último combate que tuvo fue en septiembre en las semifinales del torneo de PFL Europa, en el cual la victoria se le escapó por la puntuación de los jueces. ¿Cómo se dio su fichaje por WOW?

—Después de mi última actuación en PFL me convertí en agente libre y, por tanto, se me abrieron bastantes opciones. En un principio, yo estaba predispuesto a continuar con PFL, pero desde la organización no me estaban ofreciendo ninguna pelea. Fue entonces cuando decidí aceptar la oferta de WOW, ya que ellos habían mostrado interés en ficharme a través de su presidente desde hacía mucho tiempo.

También es verdad que cuando acepté la oferta, desde PFL me ofrecieron un nuevo contrato, pero decidí mantener mi palabra con WOW y acabé firmando el contrato.

Inicialmente firmó con WOW para luchar contra Miguel Ángel ‘Colombo’ Lozano (7 - 1) en marzo, pero una lesión en la espalda le sacó de la pelea.

—Exacto, cuando me lesioné de la espalda me dijeron que querían emparejarme contra el ganador de esa pelea una vez estuviera recuperado. Me prometieron que mi próximo combate sería por el cinturón, así que he estado durante meses haciendo todo tipo de tratamientos médicos para poder sobrellevar la lesión y preparar el combate.

Ahora le toca enfrentarse al luchador daguestaní Umakhan ‘The Scorpion’ Ibragimov (9 - 1), quien fue su reemplazo y viene de noquear en el primer asalto a Colombo. ¿Cómo analiza lo que sucedió en esa última pelea?

—Creo que Ibragimov hizo muy bien su trabajo. Se enfrentó a un muy buen striker como es Colombo y le obligó a retroceder. Si te fijas en todas las peleas de Colombo, él siempre necesita llevar la iniciativa y busca constantemente golpear hacia adelante. Ibragimov lo hizo perfecto porque metió mucha presión soltando muchas manos.

No obstante, aún estando herido, Colombo logró proyectarle al suelo y estuvo incluso cerca de someter a Ibragimov, pero no lo consiguió. Y al final, el daguestaní lo noqueó.

¿Qué le parece Ibragimov como luchador?

—Es un peleador muy potente y con mucha experiencia en kick-boxing. No obstante, aunque sea de Daguestán y en la rueda de prensa dijo tener muchas habilidades en el apartado de la lucha, no me parece que sea tan bueno como va diciendo. Creo que lo dice para despistarme y hacerme creer que irá a derribarme. En el único combate que ha tenido que usar esa faceta fue contra Colombo y no me pareció nada excepcional. Tampoco le vi muy habilidoso en el suelo. Es verdad que en el striking sí le vi muy potente, pero también creo que es demasiado alocada su manera de intercambiar golpes.

Una cosa a tener en cuenta de él es que ha ganado todos sus combates en el primer asalto. Por tanto, no tiene nada de experiencia en los combates que se van alargando y el nuestro es un combate de cinco asaltos.

Hablemos de ello, es un combate de cinco asaltos, normalmente suelen ser de tres. ¿Cómo ha enfocado la preparación para afrontar este cambio?

—El que sea a cinco asaltos cambia muchísimo la preparación. Es casi el doble de tiempo de un combate normal. Si llegamos hasta el final, serán veinticinco minutos haciendo esfuerzos de alta intensidad.

Posiblemente, las MMA sean el deporte más exigente del mundo. Para este combate he viajado a Miami con tal de entrenar en KO Zone y Kill Cliff. Este último es uno de los gimnasios más potentes del mundo en el cual entrenan varios luchadores de UFC como Gilbert Burns, Robbie Lawler, Michael Chandler… Me ha servido para compararme con la mayor élite de este deporte y ver que no están lejos de mí.

Después regresé a Menorca, donde he estado entrenando con Eloy Blanco, el entrenador con el que empecé este deporte. Con él nos hemos centrado en mejorar la resistencia cardiovascular, la rapidez, la potencia de pegada y la estrategia de pelea. Ibragimov es zurdo y eso ha hecho que haya estado yendo con frecuencia al MMA Barcelona Team para medirme con un sparring que también sea zurdo.

¿Comparte cartelera con otro menorquín, su amigo y compañero Fabià Sintes, quien disputará el cinturón del peso mosca de WOW. ¿Qué significa para usted estar con él en una fecha tan importante?

—Fabi y yo llevamos entrenando juntos desde que estábamos los dos viviendo en Barcelona —hace aproximadamente unos doce años— y los dos fundamos hace cinco años el Levium Armorum Team, que es el primer y único equipo de MMA en la Isla. Siempre he estado en su esquina durante sus combates y quiero hacer lo mismo el día 7. Su combate es antes que el mío y entremedias hay dos duelos más. Por tanto, me da tiempo a irme al vestuario a calentar justo acabe su pelea.

Va a ser una noche impresionante y llena de emociones. Casi medio centenar de amigos de la Isla ya han comprado billetes para venir.