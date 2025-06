Nil Riudavets renuncia al esquí y se centra en el paratriatlón

Dicen que a veces, una retirada a tiempo es una victoria, y muy probablemente es lo que habrá pensado el paratriatleta de Maó, Nil Riudavets, quien como ayer avanzó a «Es Diari», renuncia de manera oficial a optar a participar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se celebrarán en Milán-Cortina, un extremo por el que había suspirado y mucho el menorquín, al que el esquí se le daba también a la perfección. «El tema nieve queda congelado de momento porque en su momento no recibí el apoyo que me pensaba que tendría por parte de la federación de deportes de invierno», señalaba Riudavets.

La escasez de respaldo federativo y lo complejo de este deporte llevaron al mahonés a adoptar esta postura, muy a pesar suyo. «Es un deporte bastante caro además y suponía un esfuerzo personal muy grande, en cuanto a muchos viajes y entrenamientos y decidí que con el triatlón tengo suficiente», relata a este diario el bronce en los últimos Juegos Paralímpicos de París 2026.

Para Riudavets, tener que doblar estas dos disciplinas paralímpicas le estaba suponiendo, «desgastarme demasiado y necesitaba dar un paso al lado. Sí que es verdad que con lo poco que he competido en el esquí– estando en dos Copas del Mundo– he estado ahí y podría haber estado en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina pero el sacrificio era muy grande y sin apoyos era prácticamente impensable», razona Nil, quien se ha quedado a apenas 20 puntos de la clasificación. «Estuve muy cerca pero era muy complicado con esta infraestructura».

Hoy en las Series Mundiales

Mientras tanto, el mahonés abre Series Mundiales este fin de semana en Italia, «física y mentalmente muy bien e ilusionado en abrir el curso y con el objetivo principal este 2025 de mantener el buen ritmo del año pasado, en cuanto a rendimiento y resultados», nos avanza Riudavets, a punto para el pistoletazo de salida. «La idea es seguir en el podio y luchar con los mejores. ¿El oro? A día de hoy está complicado con el francés Alexis Hanquinquant que, de momento, lo gana todo y está a un nivel increíble. Es difícil luchar con él pero pienso que de cada año estamos más cerca; no sé si será este ya el año pero lo intentaremos», admite.

Para hacerse con el preciado oro dice el insular que todo pasa por «ganarle a él y ello supone mucho trabajo y sobre todo en agua y bicicleta, a ver si podemos ganar un ‘puntito’ más, que pienso que ya lo hemos ganado aunque no sé si para poder ganar al francés. Yo mejoro pero los rivales también», asume un Riudavets que, después de los vuelcos que le ha dado la vida, relativiza los éxitos deportivos. «Siempre he pensado que la parte deportiva en mi vida es una de las patas más pero tengo otras, a nivel de familia, amistad o trabajo. Siempre hay retos en la vida, en todos los ámbitos y cada día me levanto, en el caso del deporte en concreto, para ser mejor nadador, ciclista y corredor y, por suerte, en el triatlón tienes tres deportes para ir mejorando y es una rueda que no acaba», cierra Riudavets.