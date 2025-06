Carlos Sainz: "Con pole y victoria en Madrid me retiro por la puerta grande"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) defendió este sábado que confía «ciegamente» en el proyecto del Gran Premio que acogerá Madrid a partir del año que viene en Madring, un circuito que tendrá «personalidad y carácter» y en el que sueña con hacer «pole y victoria», para ya retirarse «por la puerta grande».

«Me llegas a decir que algún día llegaría a ser piloto de F1 y ya era cumplir un sueño, también ganar, poles, podios. Me faltaba una cosa más, que era tener el Gran Premio de casa, a 20 minutos de mi casa. Es algo que nunca hubiese soñado o creído. Lo voy a intentar disfrutar al máximo y será solo un aperitivo del año que viene», expresó el madrileño en una rueda de prensa previa al 'roadshow' con Williams en las calles de Madrid.

Sainz defendió que «Madrid como ciudad, evento, circuito, tiene un potencial increíble», aunque advirtió que es responsabilidad del Gran Premio, del que él es embajador, mantenerse en el calendario más de los 10 años ya firmados con Formula One Management. «Es cosa nuestra demostrar a la F1 de lo que somos capaz de hacer como ciudad», dijo.

«Confío ciegamente en Madrid como proyecto, lo vamos a dar todo para que sea lo más divertido posible, para que la gente se sienta cómoda, que la gente conozca nuestras costumbres. Estoy seguro de que el que venga una vez querrá venir más veces», aseguró.

Para ello, debe ser un circuito con «personalidad» y con curvas que «transmitan», como de la «vieja escuela». «Que tenga parte urbana y más abierta como un circuito tradicional le da carácter, tiene cosas que no vemos en los circuitos nuevos», defendió.

«Circuitos como Bakú y Singapur no tienen mucho carácter, o Las Vegas, pero luego las carreras son divertidas y por eso no nos quejamos de esos circuitos. No todos tienen que ser Mónacos, Suzukas... Ahí Madrid tiene un hueco. Ahora vamos a circuitos que aunque no sean los mejores del mundo, nos gusta viajar a México, Miami o Las Vegas porque sabemos que tiene éxito, atrae negocio, y Madrid puede ser esto», explicó.

«Al resto de pilotos les aseguré que el proyecto estaba encaminado y en marcha. Estarán expectantes por probar el circuito, lo que voy a intentar aportar es que tenga carácter, queremos circuitos diferentes. Será un éxito, porque Madrid lo suele hacer como dios manda, es una ciudad que lo da todo porque todo vaya genial. Estoy convencido de que será el Gran Premio de referencia de cara al futuro», agregó.

A nivel personal, Sainz se visualiza «en un podio en Madrid», algo que «puede pasar» si mantienen la inercia que llevan. «Los sueños se cumplen, ahora sueño con una pole en Madrid. Con pole y victoria en Madrid sería puerta grande y me retiro. Voy a trabajar para que sea un circuito en el que se pueda adelantar, ese es mi objetivo, ayudaré todo lo posible», comentó.

Además, Sainz cree que «Madrid y Barcelona son compatibles» en un Mundial en el que compartirán calendario en 2026. «Vamos a correr en los dos el año que viene, y eso me enorgullece muchísimo, tener dos carreras en mi país es increíble. No sabemos si lo vamos a poder seguir teniendo o no, yo a Barcelona le deseo lo mejor, ojalá siga en el calendario, ojalá pueda seguir teniendo dos carreras en mi casa durante toda mi carrera», avanzó.

«Siempre estaré agradecido a Fernando Alonso -piloto de Aston Martin y embajador del GP de España en Barcelona-, si entre los dos podemos empujar lo máximo posible para que España tenga dos carreras, mejor para Barcelona y Madrid», añadió.

Además, el piloto madrileño reiteró que Williams sigue «en una trayectoria ascendente» que «a todos les ha sorprendido». «Si me dices que iba a estar metiéndome en Q3, por delante de Ferraris y Mercedes, igual habría firmado más rápido el contrato. Esperamos dar un paso adelante el año que viene, no descartemos hacer un buen papel», deseó.

«Williams está en ese punto en el que merece la pena invertir en el año que viene y no en este año. Williams quiere ser competitivo y ganar lo antes posible, y para eso hay que ponerse a mirar el año que viene y aprovechar el nuevo reglamento», comentó sobre el futuro en la escudería británica, antes de confesar también, como aficionado del Real Madrid, que le daría el Balón de Oro a Lamine Yamal, porque «es un jugón y se lo merece».