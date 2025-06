Carlos Sainz se exhibe en el futuro Madring "como aperitivo de lo que viene"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) fue el protagonista este sábado de una exhibición por una parte del futuro circuito de Madring, que albergará a partir del próximo año el Gran Premio de Madrid, devolviendo a la capital madrileña la emoción y la velocidad de la F1, «como aperitivo de lo que viene el año que viene».

«Hoy iba de divertirse, no de ir tan serio, y de estar dando a toda esta afición el mejor momento posible como aperitivo de lo que viene dentro de pocos meses, que yo creo que va a ser algo increíble», dijo el piloto madrileño nada más bajar del Williams de 2023 después de protagonizar una exhibición por parte del trazado que el año que viene verá el regreso de la F1 a Madrid 45 años después.

Era la presentación del proyecto de Madrid ante el mundo, y la gente estuvo a la altura. Los asistentes al evento respondieron a la llamada de la F1 y de uno de los dos ídolos nacionales de este deporte. Sainz, en una jornada donde se respiró velocidad y ese olor a goma tan característico, fue el auténtico protagonista de una jornada para el recuerdo.

El madrileño, bajo la atenta mirada del presentador Arturo Valls, el futbolista Fede Valverde, los jugadores de baloncesto Sergio Llull y 'Edy' Tavares, el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, o el acto Miguel Ángel Silvestre, salió a rodar a las 18.55 por un recorrido de casi un kilómetro por la vía pública y que culminaba en la entrada sur de Ifema Madrid, parte del circuito que ya está en construcción y que acogerá el Gran Premio de la capital a partir de 2026.

No faltaron las altas revoluciones, los acelerones y, por supuesto, los famosos trompos o 'donuts', haciendo vibrar al entregado público presente. «¿Ahora nos oyen o no? Son ingleses...», bromeó Sainz sobre si apretó más su Williams de lo planeado con su equipo. «Le doy las gracias a toda la afición, a todos los que habéis contribuido para que esto sea posible, porque el evento ha ido muy bien y sido un éxito», comentó.

«Madrid tiene mucho que enseñar al mundo, mucho que demostrar, la gente me pregunta cada vez más por España, por Madrid. Me hace muchísima ilusión poder ser embajador (del GP) y creo que Madrid va a enseñar al mundo cómo se hace un Gran Premio», defendió Sainz, que terminó la exhibición recorriendo ese tramo del circuito en un descapotable portando la bandera de España.

Y es que el piloto madrileño este sábado cumplió un sueño. «En la última vuelta iba pensando que este es uno de mis sueños desde que era pequeño: poder conducir un F1 por las calles de Madrid. Me lo dices cuando tenía 10 años y no me lo creo, es una sensación increíble, única, algo que seguro no me voy a olvidar nunca, ya me lo llevo conmigo», confesó.

«Sois los mejores, me habéis hecho sentir como en mi vida. Venid el año que viene a apoyarme, porque con esta afición yo creo que un podio se puede conseguir», cerró el madrileño sus palabras para cerrar la jornada en Ifema Madrid.

El Williams de Sainz recorrió parte del futuro trazado de Madring, por la calle Ribera del Sena y una parte de la Avenida del Partenón, hasta la entrada Sur del conocido recinto ferial madrileño. Junto al piloto madrileño, también pudieron rodar los jóvenes pilotos Pepe Martí, promesa catalana del Red Bull Junior Team y que compite en Fórmula 2 con el equipo español Campos Racing, y Mari Boya, también del Campos Racing, pero en la categoría de F3.

Gracias a ellos, los aficionados desplazados mostraron su pasión en un evento gratuito que fue el primer 'tardeo' de Madring, con una 'fanzone' junto a varios puestos de comida y bebida, tiendas de 'merchandising' de la F1 y otras actividades deportivas.