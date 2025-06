Nil Riudavets se cuelga la medalla de bronce en Taranto

El triatleta menorquín Nil Riudavets Victory se colgó ayer la medalla de bronce al finalizar en tercera posición el paratriatlón de Taranto (Italia), fecha enmarcada en las Series Mundiales de Triatlón. De hecho, la transalpina supone la tercera prueba de la temporada en las Series Mundiales, aunque realmente se ha convertido en la primera de un Nil que ha encarado la misma con el objetivo de «coger feelings y ver dónde estamos».

El medallista paralímpico registró un tiempo total de 1:04:27 que le dejó en el tercer cajón del podio de la categoría PTS4 masculina. El 12:12 en el primer tramo realizado a nado le dejaba en cuarta posición al salir del agua. «Me ha tocado nadar sin neopreno y, en el agua, el de delante me ha sacado un poco más de ventaja de la que normalmente consiguen», reconoce. «La parte de natación no ha sido increíble, pero bueno, creo que podemos reflejar la mejora en el agua que se ha hecho este invierno y a ver en el Europeo de la próxima semana cómo se da», asegura con una actitud positiva el natural de Maó.

En la segunda parte de la carrera, Nil logró mantener a raya a sus rivales con un ‘crono’ de 34:28 sobre las dos ruedas. «En bici, buenas sensaciones, pero sin arriesgar porque el circuito era un poco revirado con una bajada muy rápida. Y bueno, no me la he jugado para nada», explica el protagonista.

Arreón final

No obstante, el punto fuerte de Nil llega cuando las fuerzas del resto flaquean. En el último tramo de la prueba, el atleta de 29 años marcó un tiempazo de 16:35, tan solo un segundo más lento que el incansable francés Alexis Hanquinquant, quien fue el más rápido a pie, además del claro vencedor del global de la prueba al terminarla por debajo de la hora (59:48).

«A la hora de correr sí que ha habido buen feeling, remontando del quinto puesto hasta el tercero. Lo he tenido a tiro para alcanzar al segundo, ya que creo que le he recortado bastante, pero al final no he podido cogerlo», comenta el triatleta insular haciendo referencia a los apenas veinte segundos de margen entre él y el jovencísimo galo Antoîne Lamarche Poulain, segundo clasificado.

A Nil no le queda otra que seguir hacia delante. «La verdad es que estoy muy contento. Hay muy buen ambiente en todo el equipo de la selección española de paratriatlón», sentencia.