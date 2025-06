El menorquín Fabià Sintes, primer campeón en la historia de WOW

Las artes marciales mixtas menorquinas vivieron anoche un capítulo histórico en el WOW20 del Madrid Arena con la victoria de Fabià Sintes (9-3) en un combate igualadísimo a la par que espectacular frente al brasileño Davi Santos (6-3) en la final del peso mosca.

La velada hubiese sido completamente redonda en caso de que el segundo luchador menorquín de un evento que constaba de cuatro grandes combates, Ignacio Capella (8-3), se hubiese alzado con el cinturón del peso ligero en su pelea ante el daguestaní Umakhan Ibragimov (10-1). No obstante, el lluïser poco pudo hacer contra ‘The Scorpion’, quien hizo gala de su impresionante striking para noquear y derrotar a Capella por finalización en el primer asalto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WOWfc MMA (@wowfc)

El duelo más emocionante

La pelea entre Sintes y Santos fue reconocida de forma unánime por el público como el combate más emocionante del Maincard de WOW 20. Para su debut en la categoría, el menorquín reconocía que le había «costado bastante dar el peso» de 56,7 kilogramos. Cabe recordar que el luchador del Levium Armorum Team nunca antes en su carrera había registrado una marca inferior a los 57 kilogramos, lo que demostraba desde un principio su gran arrojo y resiliencia, los cuales a la postre le convertirían en el primer campeón en la historia de la promotora.

Después de aguantar un primer asalto de tanteo que consiguió dominar mediante un buen striking, el insular sufrió algo más en el segundo ante la imprevisibilidad y mayor actividad de su adversario sudamericano, todo un especialista en el suelo tal y como acredita su cinturón negro de jiu-jitsu brasileño.

‘El Potro Menorquín’ continuó apostando por el orden a través del striking en el tercer asalto, pero a punto estuvo de caer en la trampa de Davi Santos, quien pudo cerrar el combate con un mataleón después de llevar a Sintes al suelo. El campeón de España amateur superó un momento complicado a base de mucho corazón y calma, la misma que tuvo para rehacerse de un último intento de sumisión por guillotina por parte de Santos en los compases finales del asalto.

Lesión y resistencia

Por primera vez en la corta historia de WOW se llegaba al cuarto asalto. Nada más empezar, Davi Santos tumbaba al menorquín con un golpe de derechas que obligaba al de Maó a reponerse rápidamente.

Y vaya si lo hizo. Después de un nuevo intento de guillotina de Santos, Sintes empezó a conectar varios golpes de manera consecutiva que dejaron algo aturdido al brasileño y que le sirvieron para llevarse el asalto.

Entrando en el quinto y definitivo asalto, ‘El Potro Menorquín’ se hizo daño en su pie derecho al intentar conectar una patada. Con el empeine notablemente inflamado, al insular no le quedaba otra que aguantar y resistir. Es decir, morir matando para lograr el preciado cinturón.

Para la posteridad

Los tres jueces dictaminaron sentencia y Fabià Sintes se proclamó campeón del peso mosca de manera unánime. «Llevo mucho tiempo trabajando y esperando una buena oportunidad que se me ha dado. Estoy muy contento por mí y por toda la gente que me ayuda en este camino, que es la parte más bonita de todo esto. Tengo un equipo que me ayuda y me apoya, lo que me ha ce sentir más grande y más a gusto a la hora de llegar a los logros», expresaba en el ring nada más acabar la pelea.

Consciente de las dificultades que conllevaba su lesión en el pie, ‘El Potro Menorquín’ sabía que «tenía que ser inteligente». «Obviamente, en el último asalto me he movido más y no he ido tanto al cruce. Esto se trata de peleas: no hay que ser un loco y tienes que saber cuándo tienes que moverte para atrás», apuntaba un Sintes que se veía ganador. «Por sensaciones, veía que estaba ganando, así que no me la podía jugar y creo que he hecho una pelea inteligente contra un tío difícil. Llevaba (Santos) tres victorias seguidas en WOW, ganando a gente buena, con la que entreno, y sé que es un rival duro. Creo que he hecho una pelea inteligente», remataba, no sin antes manifestar su deseo de seguir activo en WOW.

«Los años pasan, no soy joven ni soy viejo, pero creo que estoy en un buen momento de forma y lo tengo que aprovechar. Me quiero mantener activo, llevo un par de años así. Hablaremos con WOW y veremos si me mantengo en 57. Estoy muy contento en esta compañía, que está haciendo las cosas muy bien y te tratan como un verdadero profesional», sentenciaba el campeón inaugural de la mayor promotora de MMA (Artes Marciales Mixtas) de España.

Ignacio Capella

Al otro protagonista menorquín, Ignacio Capella, le tocó morder el polvo en la final del peso ligero frente a un Umakhan Ibragimov que continúa empeñado en demostrar por qué es carne de UFC.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WOWfc MMA (@wowfc)

Pese a contar con el inmenso apoyo del Madrid Arena, además del de Levium Armorum Team (Ray Boxader, Eloy Blanco y Mattia Giordano ‘El Humilde’), y el propio Fabià Sintes en su esquina, tal y como había hecho Capella dos combates antes, el lluïser apenas pudo mantener dos minutos a raya a ‘The Scorpion’. El daguestaní, un consagrado noqueador al igual que el menorquín, soltó un zurdazo demoledor que tumbó a Capella y le servía para alargar su racha de victorias (10-1), todas ellas por KO en el primer asalto, además de proclamarse campeón del peso ligero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WOWfc MMA (@wowfc)

Ya en vestuarios y con el cinturón de su propiedad, el luchador daguestaní reconocía a Capella su vallor a la vez que lo tildaba de ser un «verdadero guerrero».