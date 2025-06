Jorge Martínez deja de entrenar a Gemma Triay

La falta de entendimiento y de comunicación en el plano deportivo han llevado al hasta ahora entrenador de la palista alaiorenca, Gemma Triay, y a su compañera de pista en el Premier Padel, Delfi Brea, Jorge Martínez, a decidir dar un paso al lado y no seguir dirigiendo a la nueva número 1 del pádel mundial femenino. El preparador español anunció hace unos días su divorcio deportivo con la menorquina y la argentina, y, de hecho, en esta última gira sudamericana ya no estuvo en la banda.

Fue en un programa de la televisión portuguesa Sport TV donde Martínez confirmó esta separación, pese a su buena relación en lo personal con Triay, a la que además admira como palista. «Solo tengo buenas palabras para Gemma porque a nivel profesional me ha demostrado que es fantástica. A nivel personal me llevo muy bien con ella pero tenemos un problema de comunicación; no conseguimos conectar bien en el banquillo», señalaba el veterano entrenador en la TV de Portugal.

Según el entrenador, «las cosas que yo le propongo no acaba de verlas bien y las que ella me propone a mí en determinados momentos tampoco acabo de comprenderlas», razonó, no sin después reconocer públicamente que la situación de entrenarlas con Rodri Ovide, «no es lo que a mí me gusta», sostuvo Martínez que seguirá entrenando a Brea pero no en el banquillo como pareja.