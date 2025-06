Rafa Nadal: «No he sentido la necesidad de tener que estar en Roland Garros»

«El objetivo es pasarlo bien, más allá de pelear por la victoria y sin más expectativas. Estoy centrado en apoyar la iniciativa, con un fin bonito y que podamos recaudar lo máximo posible.» Han sido las palabras de Rafa Nadal en la previa del ‘The Battle of Stars’ que se disputa en el Pula Golf de Son Servera con fines benéficos para ELA Balears y la Associació Balear d’Esclerosi Múltiple.

«En este caso no está ese factor competitivo, en otros casos con torneos más serios si que se puede decir pero por la modalidad de juego de esta vez no es la ocasión. Intentaré hacerlo lo mejor posible y poder pasar un buen rato con todo el mundo.»

En cuanto a la final del pasado domingo de Roland Garros en la que Alcaraz remontó a Sinner, asegura que «estoy muy contento por él, fue un partido espectacular, muy emocionante y terminar con la copa en sus manos después de que durante tanto tiempo estuviera del lado de Sinner, estoy muy contento por él. Fue un partido para la historia.»

Y es que fue el primer Roland Garros en el que no estaba el mallorquín en la Philippe Chartier. Asegura el extenista que «he vivido el torneo como un espectador más, os engañaría si os dijese otra cosa, no he sentido la necesidad de tener que estar allí y he disfrutado del tenis sin más».

Una ATP que tiene el futuro asegurado desde la marcha del ‘big three’ de Nadal, Federer y Djokovic. Explicaba que «el tenis es más importante que cualquier jugador y cada uno hará su camino, aparecerán nuevas estrellas que ya están aquí y hay dos que están por encima de los demás, son grandes campeones y el tenis está en muy buenas manos con ellos».

Finalmente, en cuanto al mundial de clubes y sobre el Real Madrid decía que «el equipo lleva unas semanas fuera, pocos días entrenando con nuevos jugadores y nuevo entrenador, ha sido un año complicado para el club con muchas lesiones y es imposible mantener un nivel al máximo durante tanto tiempo. Hay un entrenador nuevo que ilusiona y se va otro que es una leyenda como persona y por cómo ha representado el Real Madrid».