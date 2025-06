Carlos Alcaraz: «Solo salí una noche, me hago mayor y el cuerpo no me da»

El tenista español Carlos Alcaraz confesó su desconexión después de ganar su segundo Roland Garros hace una semana, con tres días de descanso pero solo «una noche» de fiesta ya que el cuerpo se resiente, bromeando así antes de la vuelta a la acción la próxima semana en la hierba del torneo de Queen's (Londres).

«Sigo mirando el teléfono y los medios. He visto muchos vídeos de la final, de ese momento en el que estuve abajo con tres puntos de partido en contra. A veces, todavía lo veo y no puedo creer que lograse remontar. Es difícil asimilar que estuve en esta posición y gané Roland Garros. Todavía veo los vídeos y a veces sigo en estado de shock», dijo este domingo en el Queen's Club.

El murciano, que debutará contra su compatriota Alejandro Davidovich, repasó las emociones de su increíble remontada en la final de París contra el italiano Jannik Sinner y la desconexión después, de vacaciones con sus amigos en Ibiza.

«Creo que es el mejor momento para tomarse unos días libres y va a convertirse en una tradición. No importa el lugar al que vaya, lo que importa es poder descansar física y mentalmente. Noto que ahora vuelvo con más energía», afirmó el número dos del mundo en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP.

«Este año me lo he tomado con más tranquilidad. Han sido tres días de descanso, pero solo he salido por la noche uno de ellos. Los otros dos, a medianoche estaba en la cama. Es porque me hago mayor y el cuerpo ya no me da. Ha sido muy divertido y suficiente. He descansado en todos los sentidos», añadió bromeando.

Alcaraz se pone serio ya desde este domingo con vistas a Wimbledon, donde tratará de ganar por tercer año consecutivo y alzar su sexto 'Grand Slam' a sus 22 años. El murciano confesó que nadie de su equipo cuestiona sus vacaciones. «Nadie intentó evitar que me fuera porque sabían perfectamente que iba a estar al 100%», añadió un Alcaraz en el foco por su forma de ser y de ganar.

«Me alegra mucho que este año me hayan apoyado así, diciéndome que me vaya donde quiera y que desconecte. Sentirse respaldado cuando tomas decisiones es importante. Cada año vamos aprendiendo y amoldándonos a lo que ocurre. Quizás, en unos años ya no pueda hacer este viaje, pero ahora mismo esta desconexión me va bien», añadió.