Martí Riera gana su Batalla de Rande: «Los últimos kilómetros fueron un infierno»

Los exigentes 27 kilómetros que separan las Islas Cíes y San Simón, o sea, del exterior al interior de la Ría de Vigo de Galicia como planteamiento de la XIII Batalla de Rande 2025 y que este año contó con 114 nadadores, tuvo tres nombres propios en este nuevo certamen de natación en aguas abiertas; el del ruso Eduard Mannanov y el de Patricia Agüera, ganadores absolutos masculino y femenino de la cita. Y el del nadador forneller, Martí Riera, quien pese a ser el único participante de la cita gallega con una lesión medular, lograba ser ‘finisher’, finalizando la travesía con traje de neopreno en el digno puesto 52 del centenar largo de participantes y además con un tiempo final de 8h:30’:24’’, rebajando en unos 15 minutos su debut del año pasado en esta misma Batalla de Rande. Un Martí Riera que además de su incapacidad, tuvo que lidiar con olas de casi 1’5 metros de inicio, oleaje de viento al final y temperaturas de 14 a 20, con viento noroeste (20km/h y 11 nudos).

En esta travesía de carácter internacional Riera era también el único balear. «Las olas no las noté, la verdad, porque eran de inicio, iba fresco y con muchas ganas y hasta el kilómetro 12 nadé muy bien», nos explicaba ayer a «Es Diari». «Para mí lo más difícil fue pasar por el puente de Rande, donde en teoría me esperaba corriente a favor muy fuerte que me empujaría hasta llegar a San Simón; sin embargo, fue al revés y me costó mucho pasar y los tres últimos kilómetros hasta la llegada fueron el infierno», narraba, ya en el hotel.

Riera ya veía San Simón pero arrastraba ya 25 kilómetros, «y se me hizo largo al final, con viento térmico fuerte, olas y viento que me complicaron», subrayaba, muy orgulloso de su travesía, en una cita incluso con nadadores profesionales y para la que el forneller fue elegido en el grupo 4, «en el que debía hacer los 100 metros a 1’:45’’ y a los 10km, en 2h:50’, hasta el kilómetro 15, o te sacan. Luego a tu bola y toca orientarte y es más complicado», reconoce Riera, que nadó con un participante, «hasta que él tuvo que retirarse al lastimarse un brazo. Me junté con otro y al final llegué solo», recordaba para este diario. Una experiencia, «muy buena. Ya la hice el 2024 y soy el único con lesión medular que la ha completado y no me ha ido mal», decía entre risas.

Varios abandonos

Las condiciones meteorológicas se complicaron en el tramo final una vez superado el puente de Rande lo que llevo a tener que sacar del agua a los últimos 12 participantes por razones de seguridad. También hubo nueve abandonos durante la prueba. «Pelé a más de la mitad», cerraba entre bromas, el menorquín.