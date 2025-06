Luis García Abad: "Tenemos la obligación de organizar la mejor carrera que se pueda organizar en el mundo"

Luis García Abad, Director General del Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1 que acogerá Madrid a partir de 2026, tiene claro que ahora tienen «la obligación de organizar la mejor carrera que se pueda organizar en el mundo» y que este evento que va a acoger la capital va a ser «el más grande» que la ciudad «haya organizado jamás».

Durante su participación en una mesa redonda en 'Sports Summit Madrid' en Ifema Madrid, García Abad recordó que el por qué ha llegado la F-1 a la capital de España es la pregunta que «más» ha contestado y que se tenía que ir a «un lejanísimo pasado» para encontrar lo que les motivó a meterse «en semejante lío».

«Hace muchos años en el 'paddock' de Singapur, José Vicente de los Mozos (actual presidente de Ifema) me preguntó: '¿por qué no llevamos la F-1 a Madrid?. Le dije que imposible no era. Hace tres años me llamó y me dijo que es lo que había que hacer y yo lo sabía perfectamente, pero cual era el motivo y las razones finales», relató.

García Abad remarcó que no iba ser «fácil convencer» a los organizadores del Mundial de que la F-1 «necesitaba una carrera más en Europa». «Pero teníamos la ventaja de tener una ciudad como Madrid y ser el primer Gran Premio en una gran capital europea. Eso significaba hacerlo dentro de la ciudad porque el espectador quiere una experiencia y eso no es pasarse tres horas en un atasco», explicó.

Entonces, De los Mozos fue nombrado presidente de Ifema y pensó en hacerlo allí. «No tenemos circuito, pero sí 2.000 metros cuadrados con servicios, energía, wifi, y eso es lo que más le falta a una carrera a nivel organizativo. Pero había que convencer a la F-1 de que se podía hacer y Stefano Domenicali (CEO de la F-1) me dijo que no necesitaba otra carrera en Europa y que lo único era ofrecerle algo que no tenía y eso era una carrera por una gran capital, conectada por metro y tren, a poca distancia del aeropuerto», remarcó.

La organización del campeonato «aceptó» y finalmente firmaron el contrato pese a que los medios de comunicación españoles «seguían dudando de que podía ser cierto». «En este tiempo hemos diseñado un circuito, pasado las homologaciones y encontrado los socios necesarios para operar el circuito en las mejores condiciones, y todo en silencio», subrayó.

«Vamos a organizar una carrera de F-1, pero ahora tenemos la obligación de organizar la mejor carrera que se pueda organizar en el mundo y no me valen medias tintas y excusas», aseveró García Abada, que considera que la F-1 «debe aportarle a Madrid no menos de 500 millones de euros sobre el PIB anual».

Construir un circuito del que "los madrileños se sientan orgullosos"

Sobre el circuito, 'Madring', no lo considera «urbano» porque sólo pasa por «una calle, que no es una calle que tenga a nadie viviendo dentro», hizo hincapié en el «desnivel positivo del 8 por ciento» y el inmediato «negativo del 5», y, por encima de todo, en tener «la curva peraltada más larga del mundo», de más de 500 metros y un peralte del 24 por ciento.

García Abad, que apuntó que mientras hablaba tras él se estaban removiendo 12.000 metros cúbicos de tierra, dejó claro que quiere «construir algo de lo que los madrileños se sientan orgullosos» para que 45 años después de haber acogido por última vez la F-1 puedan «disfrutar de un circuito exigente para los pilotos y el evento más grande que Madrid haya organizado jamás». «Habrá 350.000 espectadores el fin de semana y la excusa es venir al GP, pero el objetivo final es que paseen por nuestras calles y disfruten de nuestros hoteles», advirtió.

«Lo que ofrecemos es una carrera dentro de una gran capital, accesible por metro, tren, a pie, en bicicleta, a una distancia caminable, y además con el objetivo de que todos y cada uno de los espectadores que vengan a visitarnos se lleve la mejor imagen posible», reiteró el director del evento.

Este participó en la charla 'Madring 2026 y el reto de formar que hará vibrar la F-1', donde recordó que «el éxito de la F-1 es generar todos esos ingresos para que los equipos puedan desarrollar toda la tecnología y crear tecnología premium». «Necesitamos todo el talento que podamos reunir en todas las áreas que rodean un evento de esta magnitud», demandó.

García Abad estuvo acompañado por Nelson Vale, director de Operaciones Internacionales de STEM Racing TM, José Antonio Galdón, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, Manuel Ortiz-Tallo, director de Operaciones de la Fórmula E hasta 2024, José Manuel López, ingeniero de pruebas de McLaren hasta febrero de 2025, y Jaime Martínez Muñoz, director general de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid

José Manuel López cree que para entrar en este mundo «es fundamental la pasión y el espíritu de sacrificio» y admitió que «no falta formación en España», «Nos falta darnos cuenta de que ya tenemos una cantera de ingenieros en F-1, Le Mans o rallys que valen muchísimo», indicó.

Además, sobre lo valioso que sería tener un equipo español en la F-1 para apuntalar ese talento, confesó que lo ve «difícil a día de hoy». «Es una cosa bonita que soñar y dentro de ese sueño tenemos que generar esa inquietud para hacer que suceda. Tenemos que ayudar a esos jóvenes y empresas y que realmente pongamos todo de nuestra parte para que esas oportunidades sucedan», explicó.

José Antonio Galdón resaltó que «en España la formación técnica es impresionante» y que «la carencia es que no exista un equipo puntero de F-1». «Eventos como el GP de España en Madrid pueden generar ese tejido que necesitamos», puntualizó.

Por su parte, Manuel Ortiz-Tallo reconoció haber visto durante su larga experiencia «mucho talento desperdiciado». «Lo que hace falta es pasión, voluntad de sacrificio, porque el mundo del motor no es lo bonito con lo que la gente se queda, y tener un poco de paciencia», consideró.

Finalmente, Jaime Martínez Muñoz declaró que en la Comunidad de Madrid son «conscientes» de que el talento que hay es «buenísimo». «Primero tenemos que promocionar el talento industrial que consideremos estratégico, y uno de ellos es el del motor, e intentar anticiparnos a lo que el mercado está exigiendo. No queremos ser un actor que lidere sino que acompañe», manifestó.