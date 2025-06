El tenis, como estilo de vida de Òscar Mesquida

Cuando a un joven deportista, de la disciplina que sea, se le pregunta en sus inicios, qué le gustaría ser de mayor, la gran mayoría lo tienen claro:llegar a ser profesional y vivir del deporte que en edades tempranas es un hobby y por el que suspiras acabe siendo un estilo de vida. Eso es lo que ha logrado el tenista ciutadellenc, Òscar Mesquida, quien tras finalizar un largo y exitoso periplo universitario y tenístico por los Estados Unidos– inicialmente con una beca de cinco años y como su hermano Àlex Mesquida– ahora comienza a labrarse un futuro por Europa, eso sí, sin dejar de lado USA. Y lo hace con sus primeros y serios pinitos ya como entrenador y mientras vuelve a recuperar su olfato triunfal como jugador, algo que había dejado un tiempo un poco apartado para ejercer sus funciones de ‘coach’ de jóvenes promesas del mundo.

Mesquida ha vuelto a ser noticia estos pasados días después que el ciutadellenc haya disputado las competiciones por equipos de Alemania, enrolado en las filas del equipo, TSC Mainz, donde el menorquín ya jugó hace unas seis temporadas. El tenista de ponent ha actuado en esta ocasión de manera determinante en la posición 1, tanto de individual como de dobles. Y lo ha hecho Mesquida con trascendentales victorias en todos los partidos de la temporada 2024-25. Hasta este pasado domingo, cuando el menorquín y compañía jugaron con el TSC Mainz el último partido, donde se jugaban el ascenso. Un hito que lograron, subiendo de división, a la llamada Oberliga 2025-26 de Alemania.

Muy satisfecho de su nuevo logro como jugador, ya avanza Mesquida que a finales de verano volverá a realizar unas semanas de entrenamientos a Alemania. «La verdad es que como jugador me he sentido muy bien, físicamente bastante notable y realmente mis sensaciones de volver a competir ya se echaban muy en falta», manifestaba ayer mismo Mesquida, para «Es Diari». Su próximo equipo este año será ya el Cercle Sabadellès catalán, en el Campeonato de España de noviembre y donde compartirá equipo con su paisano, Sergio Martos. «No me pongo ningún reto de futuro jugando; estoy disfrutando de las competiciones que juego por equipos en Europa y de algún torneo a nivel internacional, por aquello de la sensación de competición», nos relata el raqueta ciutadellenc.

Un Mesquida que estos últimos años ha estado entrenando a un tenista júnior de los EEUU, hasta que fue al ‘college’. Y últimamente ha entrenando a la número 2 júnior de China, «que tiene un gran potencial. En septiembre trabajaré con el número 1 de Alemania Sub14 y otros proyectos que están por confirmar», nos avanza el insular.

Junto a Sergio Martos

Sergio Martos, debutante insular de Grans Slams en dobles con el gran Pablo Carreño, en su pasado US Open tuvo una ayuda muy especial y emotiva en las pistas de entrenamiento de los EEUU; la de Mesquida, residente muchos años en USA, casi una década, hasta finalizar sus enseñanzas con la raqueta estadounidense júnior.