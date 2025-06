Carlos Sainz: "En algún momento se acabará todo este mal fario"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha lamentado el «desastroso» fin de semana en el Gran Premio de Austria, donde no pudo participar en la carrera después de que se le parase el coche en la salida y se viese envuelto en llamas cuando se disponía a comenzar desde el 'pitlane', y ha apelado a «apretar los dientes» para tratar de superar esta situación.

«Tenemos que mirar si hay algún tipo de relación entre lo de ayer y lo de hoy. Otro problema más, tenemos que ver exactamente qué es lo que ha podido pasar. El coche estaba frenado de atrás cuando he arrancado el motor y no me podía mover; lo consigo resetear, he hecho una vuelta, se ha vuelto a frenar de atrás y hemos tenido que retirarnos. Nos están pasando últimamente muchas cosas. Mi primera mitad de año está siendo un poco pesada, no paran de pasarnos cosas, pero en algún momento se acabará todo este mal fario y empezarán a salir las cosas», señaló en declaraciones a DAZN.

Todo en una cita en la que ya tuvo problemas con el coche en clasificación, en la que se quedó fuera en la Q1 y se vio condenado a salir decimonoveno. «Estuvimos todo el fin de semana con problemas y ahora, los dos coches fuera. Es un fin de semana un poco desastroso para nosotros, pero no nos queda otra que apretar los dientes y ver cómo podemos mejorar», subrayó.

Por último, el madrileño recalcó también que el coche del tailandés Alex Albon también ha tenido un percance y se ha visto obligado a abandonar. «Como equipo, también hemos tenido un problema con Alex. Estamos teniendo muchos problemas tanto en clasificación como en carrera, ya son varios fines de semana en los que tenemos problemas de frenos, problemas de motor, sobrecalentamiento... Parece que somos un poco débiles en ese sentido», finalizó.