Joan Pericàs se impone en un notable ‘Ciutat d’Alaior’

La jornada final del 21 Concurs d’Obstacles Ciutat d’Alaior se clausuró con la prueba de 1,35m, donde los asistentes pudieron disfrutar de una emocionante prueba a doble vuelta y en la que finalmente Joan Pericàs se proclamó campeón del gran premio, superando únicamente por décimas al segundo clasificado, Albert Hermoso.

El concurso de Alaior empezó con la prueba de 0,60 m, donde participaron 15 jinetes que superaron con facilidad los obstáculos. En los 0,80m también hubo 15 participantes, siendo una prueba suficientemente disputada. Ganó Jasmine Sánchez con ‘Leben’, seguida de Dolores Jaume con ‘Fall in love’ y Marina Pons con ‘Romanov’.

Fotografía de la ganadora del premio de los 1,25 metros de fundador del club alaiorenc, tras el campeonato. | Fotos: Katerina Pu

El presidente, Joan Barber, dando flores a la mujer del fundador del club.

En la prueba de 0,90 m, los trece participantes ofrecieron una prueba muy entretenida y competida, siendo Jimena Moll con ‘Fil’ la ganadora de la prueba, seguida de Cesc Cardona con ‘Irwing’ y Noelia Giraldws con ‘Apollo’; mientras que en los 1,00m hubo 15 participantes que protagonizaron una prueba con muchas penalizaciones y solo cinco consiguieron acabar sin tumbar barras. Lisa Mebert con ‘Enol’ se clasificó primera, seguida de Raquel Navarro con ‘Tomillo’ y Celine Kappel con ‘Priscila Blue’. Ya en 1,10m hubo solo seis participantes, ganando Patricia Arnan con ‘Filipa’, que hizo un recorrido limpio. En segundo lugar quedó Sutidaporn Lindon con ‘Luke’, junto a Jénnifer Calet, con ‘Orox de las Agrupadas’.

En cuanto a los 1,20m, de los diez deportistas, solo cinco acabaron con 0 puntos de penalización, proclamándose ganadora por tiempo, Judit Vidal, con ‘Oxala de Btailley’, seguida de Albert Hermoso con ‘Retoque’ y Adrián Lucas con ‘Cañamon’.

Ganadora del premio de Orfila, saltando 1,25 en Alaior.

La ganadora de 1.10m, Sara Triay, del CH Alaior.

Y la prueba reina no defraudó a nadie, siendo a doble vuelta, con once obstáculos en la primera ronda y ocho en la segunda; todos a una altura de 1,35m. Esta prueba impuso la sangre fría y la técnica de los jinetes para afrontar un diseño de recorrido que exigía el mejor de caballo y jinete. En la primera vuelta solo dos de ellos hacían 0 de penalización; Albert Hermoso con ‘Italia Jolly Jumper’ y Joan Pericàs con ‘Kouemaha’; y cuatro jinetes solo hacían 4 puntos de penalización, por lo que se preveía una segunda vuelta ajustada. Y así fue, cuando las cosas se ajustaron más después de hacer 0 puntos Núria Moreno, con ‘MV Colour’s Colorado’, lo que obligaba a no fallar a los aspirantes al campeonato. Tanto Hermoso como Pericàs, conscientes de lo que se jugaban, hicieron un recorrido limpio y solo por décimas de segundo ganó Pericàs, con ‘Kouemaha’.

En definitiva, un gran premio que cumplió en Alaior con todas las expectativas de todo el mundo, participantes y espectadores, que vivieron con emoción esta gran prueba.