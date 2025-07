Mari Pau Caules, directa a los Juegos Ecuestres Mundiales

«Un sueño hecho realidad». Estas eran las primeras palabras de Mari Pau Caules para «Es Diari» tras completar su debut en el Concurso Hípico Internacional Oficial (CHIO) Aachen 2025, uno de los eventos más prestigiosos del calendario ecuestre internacional.

El campeonato se celebró el pasado fin de semana en la ciudad alemana de Aquisgrán, como es tradición, y reunió a los mejores jinetes y amazonas del mundo. Un año especial para España, ya que este era el país ‘socio’, por lo que el equipo nacional tuvo una mejor acogida en la competición conocida como el Wimbledon del mundo del caballo.

Gran nota final

En su primera participación en este escenario de primer nivel, la ciutadellenca dejó una grata impresión, logrando una nota final de 7,167. Esta puntuación le sirvió para colarse en el top20 mundial y lograr la clasificación directa para los Juegos Ecuestres Mundiales FEI (WEG) de 2026, que también tendrán Aquisgrán como sede.

Su compañera Maia Weibe obtuvo una nota final de 6,927, quedando en vigesimoquinta posición en la clasificación. En definitiva, una gran participación del combinado español en una de las competiciones más prestigiosas del volteo a nivel mundial. «Estoy muy orgullosa tanto por los resultados obtenidos como por la clasificación para los próximos Juegos Ecuestres Mundiales FEI», exclama la ciutadellenca.

Un caballo diferente

La volteadora perteneciente al prestigioso club La Gubia de Palma de Mallorca estuvo acompañada en su viaje de sus entrenadoras Layla y Diane Fraser. Aunque quien no estuvo fue su caballo Royal George Alexandre. A causa del sobrecoste del traslado a la sede, el equipo tomó la decisión de alquilar un caballo al equipo dirigido por Pauline Ridel.

«Cuando compites con un caballo que no es el tuyo, siempre existe el temor de no poder realizar todos los ejercicios con la misma naturalidad; siempre hay un punto más de desconfianza, el miedo de que en algún momento pueda hacer algo que te sorprenda», expresa la insular.

A pesar de no ser su acompañante habitual, Caules se mostró muy satisfecha de la conexión pese a sus pocos entrenamientos. «La verdad, Shoomodale Jedi se ha portado muy bien y no he tenido que cambiar ningún ejercicio. Solo tengo palabras de agradecimiento», comenta con gratitud hacia la dueña del equino. Sin embargo, la volteadora de Ciutadella considera que el verdadero éxito es haber formado parte de los 29 participantes en Aachen. «Estar aquí ya era un premio, pero haber podido competir al lado de referentes que he admirado desde pequeña es un sueño hecho realidad», ha expresado.

Verano ajetreado

Esta ha sido la primera de las varias salidas que le esperan a Mari Pau Caules en este intenso verano de competiciones. A su regreso a Mallorca, la volteadora dispondrá de solo unos días para recuperarse antes de volver a hacer la maleta y viajar, aunque esta vez con destino nacional. Su próximo reto es el Campeonato de España de Volteo, cuya vigesimocuarta edición se celebrará este fin de semana (4, 5, 6 de julio) en el Centro Hípico La Abadía (Guadarrama). Mari Pau confía en mantener su buena racha y subirse al podio.