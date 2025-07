El windsurfista menorquín Josep Pons sufre un grave accidente en aguas canarias

«Se me clavó la quilla de detrás de la tabla de windsurf en la parte de detrás de la pierna y me produjo un corte muy profundo por el que me costó salir del agua y realmente hubo unos momentos caóticos». De esta manera el windsurfista internacional de Ciutadella y residente desde hace más de una década en Gran Canaria, Josep Pons Casasnovas, nos explicaba a «Es Diari» el grave accidente sufrido estos pasados días mientras se preparaba en las aguas canarias para la próxima prueba del Circuito Mundial de El Pozo 2025. Pons Casasnovas, mientras se entrenaba, sufrió una importante incisión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en Gran Canaria.

Fue durante una sesión preparatoria de cara a la cita mundialista de El Pozo– una clásica del Campeonato del Mundo de Windsurf en el que el ciutadellenc ha sido un clásico esta última década–, cuando Pons Casasnovas se cortó en la pierna y tuvo que ser ayudado a salir del agua y ser trasladado de urgencia en ambulancia a un centro hospitalario, donde fue intervenido. Sin afectaciones graves El windsurfista menorquín, que ya descansa en su casa y se recupera en las Islas Canarias, relataba que había sufrido a consecuencia de este importante incidente, «un corte muscular en el isquiotibial. Por suerte, no hubo daños en tendones, nervios ni vasos importantes y solo afectó al músculo», se congratulaba, dentro de la gravedad, el deportista menorquín. Al ciutadellenc le vienen de ahora en adelante unas seis semanas de recuperación, como nos avanzaba a este diario. «Aunque ahora estoy en cama, sin poder entrenar ni trabajar, mi cabeza no para. Tengo muchas ideas y proyectos para aportar valor a esta comunidad del windsurf que tanto me apasiona y se vienen cosas nuevas, con mucha ilusión y ganas de compartir todo lo que pueda ayudaros a mejorar y disfrutar más de este deporte que nos une», dice.