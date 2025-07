Gemma Triay y Delfi Brea vuelven al ruedo

Confirmado. Después que a primera hora de la tarde de ayer Delfi Brea se sometiera a unas últimas pruebas médicas para conocer su estado físico, ya es un hecho que la palista argentina y la alaiorenca Gemma Triay vuelven a las competiciones del Primer Padel

Y lo harán ya estos días mismos en el Málaga Premier Padel P1 2025 en liza. Brea se ha recuperado finalmente a tiempo de la lesión de su gemelo que se produjo durante la cita del Premier Padel que se produjo en Valladolid y que la obligó a retirarse, sin poder optar a otro título.

Si bien estos pasados días ya se había visto a Brea entrenándose prácticamente al cien por cien en la pista y con ella misma dejando entrever su inminente vuelta a través de las redes sociales, no fue hasta ayer cuando la compañera de pista de Gemma Triay recibió el OK médico y una alta con la que ya podrán volver a competir esta misma semana en Málaga.l título, pero no queremos que sea el único», señalaba este domingo por la noche, a pie de pista, tras lograr el título, y a escasos días de recuperar a Brea como pareja.