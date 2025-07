Bià Pons: «Estaba seguro de que subiría al podio por marcas y sensaciones»

Después de romperla en la final de los 100 metros, Bià Pons volvió a poner patas arriba el Pickaquoy Centre de Kirkwall con una espectacular marca de 21.52 segundos en la final de los 200 metros, suficiente para llevarse el segundo oro de su cuenta particular y el tercero de la expedición.

«Realmente me notaba bastante rápido haciendo el calentamiento y lo cierto es que entré en la carrera muy metido. En la salida le di gas hasta abajo», recuerda el velocista mahonés sobre los prolegómenos y el inicio de la carrera.

Ceremonia de entrega de la medalla de plata a Bià Pons por su victoria en la final de los 200 metros lisos | IGA MENORCA

«Contento» con las eliminatorias realizada para la final de los 100 metros, una prueba en la que admite no estar «muy fino» este año —razón por la cual no estaba del todo convencido de lograr el oro—, fue todo lo contrario en la final del miércoles. «Por marcas y sensaciones estaba seguro de que me subiría al podio», asegura.

«Estoy muy contento con todas las competiciones que llevo pese a que los días de descanso no son de la calidad que me gustaría, igual que la comida. Estoy controlando bastante la dieta, intentando comer lo mejor posible. Si voy a un restaurante, pido pasta sin salsa ni nada. Más o menos, salimos al paso», reconoce.

Primeros Island Games

El ‘Dimoni de Sant Climent’ se está saliendo en sus primeros Island Games, unos juegos que está disfrutando al máximo junto al resto de sus compañeros. «Está siendo una experiencia superguay. Estar aquí todos juntos gente de diferentes deportes e islas en una especie de villa olímpica es increíble», exclama.

La complicadas posibilidades logísticas de Orkney para acoger a los cerca de 3.000 visitantes foráneos en forma de deportistas y técnicos que movilizan los Island Games obligó a la organización a instalar habitaciones prefabricadas «bastante frías» —las islas Orcadas se hallan al norte de Escocia, cerca de las Islas Feroe— que en conjunto conforman una especie de villa olímpica.

Ahora el foco de Bià está puesto en el relevo 4x400, en cuya final competirá este mediodía (15.25 hora española) junto a sus grandes compañeros y amigos Marc Rochelt y los hermanos Cubas, Nil y Xavi.