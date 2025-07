Nico Vila, el gran referente menorquín en Orkney

Con su aplastante triunfo en la prueba de triple salto, Nico Vila (Maó, 2003) pone el broche de oro, nunca mejor dicho, a unos Island Games en los que ha visto medallas de todos los colores: el mencionado oro en triple salto, la plata en salto de altura y bronce en salto de longitud.

De esta forma, el de la Universidad de Oviedo se consolida como uno de los grandes referentes de la delegación y cierra su participación individual apuntándose la medalla número 13 para Menorca en esta edición.

Mermado físicamente

Sin embargo, las sensaciones no eran las mejores ni mucho menos en la previa de la prueba de triple salto, su verdadera especialidad. «Estaba bastante agotado, con el isquio cargado y cansado por todo el trote que llevamos a causa del viaje hasta Orkney», apunta.

En ese sentido, también se notaba mermado por las competiciones anteriores. «Competí en la prueba de salto de altura del domingo, pero con la pierna derecha, que es algo que nunca antes había entrenado. Tan solo lo había hecho para Orkney, por lo que mi cuerpo no estaba adaptado ni acostumbrado a ello», admite, teniendo que haber competido el miércoles en la prueba de longitud, con un descanso inferior a las 24 horas entre esta y la de triple salto.

Complicaciones del viento

«No estaba cuadrando muy bien en la carrera de aproximación a los primeros saltos debido al viento racheado, pero lo pude corregir porque tengo experiencia. En Guernsey 2023 recuerdo que ya hubo muchísimo viento, pero en Orkney lo he podido solventar bien», asegura el triple medallista.

El momento culmen llegó en el último intento, en el cual pudo asegurarse el triunfo con una marca de 14,94 metros. «Las sensaciones fueron buenísimas, aunque técnicamente todavía hay un par de detalles que debo pulir. Pero no consigo interiorizarlos y llevo arrastrándolos toda la temporada», reconoce. «Estoy supercómodo saltando sobre 15 metros este curso y creo que se ha visto reflejado aquí», considera.

Experiencia única

Habiendo participado por primera vez en unos Island Games en la pasada edición de Guernsey, en la que se llevó sus dos primeras medallas (otro oro en triple salto y una plata en salto de longitud), se ha tomado con otra filosofía esta nueva edición en Orkney.

«Los Island Games son una experiencia que cien por cien hay que vivir. Siempre que pueda, iré a todas las ediciones posibles. Es una locura lo que se vive en estos Juegos», explica Nico sobre un evento que implica a la gente local y genera grandes conexiones con el resto de insulares.

«Este año he sido mucho más abierto y he hecho buenas migas con gente de todas las islas: de Jersey, Isla de Man, Bermudas, Caimán... todos. El ambiente es superbonito y no hay palabras para describir esto», relata haciendo referencia a la gran comunidad que se forma en este evento que cuenta con más de 3.500 deportistas llegados de islas de todo el mundo.