Aaron Genestar: «Son unos Island Games que recordaré por mucho tiempo»

Llevaba tiempo buscándola y, a falta de una, se colgó dos medallas, ambas de bronce. Carlos Riudavets (Es Castell, 1994) se ha convertido así en uno de los nombres propios de la expedición menorquina en Orkney.

Tras irse de vacío de Gibraltar 2019 y Guernsey 2023, a la tercera fue la vencida por partida doble en la categoría individual y haciendo pareja con Albert Navarro (Maó, 1987). «Llevaba mucho tiempo intentándolo. Desde que fui a mis primeros Island Games, me di cuenta de lo importante que es para mí representar a Menorca. Sigo jugando a bádminton por conseguir medallas como estas», expresa el jugador del Club Bàdminton Maó.

Albert Navarro (izq.) y Carlos Riudavets (der.).

La oportunidad, como comentaba Navarro en la edición del miércoles, era única. «Venía más mentalizado que nunca porque jugaba dobles con Albert: la posibilidad de medalla era muy clara. El sabor es agridulce, porque creo que en dobles podríamos haber llegado a la final», apunta Riudavets. El doble medallista considera que su techo en individuales estaba «en semifinales», por lo que cree que ha acabado firmando «un gran campeonato».

Bronce en tiro con arco

En su primera experiencia en una competición de carácter internacional, Duna Anne Rocha (Alaró, 2006) se estrenó por todo lo alto cosechando una medalla de bronce en la prueba individual de tiro con arco recurvado. La arquera del Club d’Arc Mahó fue llenándose de confianza tras unas primeras jornadas dubitativas en el tiro. «En mi primera vez por equipos me tocó tirar con Roberto Gómez y la verdad es que lo hicimos muy bien. No esperábamos tirar por el bronce y, pese a la derrota, la cuarta posición es muy meritoria», exclama la criada en la Isla.

Duna Anne Rocha, con su medalla de bronce.

Ese chute de confianza fue la mecha necesaria para iniciar el camino hacia la presea de bronce en la prueba individual al día siguiente. «Me sentía muy cómoda tirando, lo que no es muy común porque me suelo poner nerviosa», confiesa. «No tenía esperanzas en llegar tan lejos. Me esperaba caer en octavos, por eso no me lo creía cuando pasé a cuartos y mucho menos cuando accedí a ‘semis’. Aunque perdí, estaba muy contenta de luchar por el bronce. Tiré lo mejor que podía, pensando que era un entreno. Conseguir el bronce fue una alegría inmensa», relata la medallista.