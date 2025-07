La valiosa plata de la regatista Inés Abreu en los Island Games

El desempeño de Inés Abreu (Maó, 2006) en las aguas de Orkney durante los Island Games no ha pasado desapercibido para nadie después de lograr subirse al podio como segunda mejor regatista en un ILCA 6 de carácter mixto.

«He estado en Europeos y Mundiales, por lo que sabía a lo que venía y estaba preparada para cualquier jornada de imprevistos, como la del miércoles, en la que se anularon las regatas. Ese día, si hubiésemos salido a navegar, hubiera tenido más presión por parte de los dos regatistas que tenía detrás, ya que había muy poca distancia entre nosotros», valora la protagonista apuntando a su principal preocupación durante la competición.

«Durante los días de entrenamiento no vi un gran nivel entre la flota, pero luego viendo cómo competía Oliver Mayo (Isla de Wight), ya me di cuenta de que estaría por delante de todos nosotros», comenta haciendo referencia al ganador del oro con una abrumadora superioridad.

Maximizar los días de poco viento

Pese a salir «muy contenta» de la regata del primer día, la del Club Marítimo de Mahón lo pasó mal en el segundo y el tercero, en los que hubo «más viento». «Me defendí con lo que tenía y lo salvé bastante», afirma.

Y es que cabe recordar que al tratarse de una competición mixta, los galardones no hacen distinciones entre categoría masculina y femenina, sino que era una global. Por tanto, Abreu partía con teórica desventaja, sobre todo si el viento hacía de las suyas. «Había gente muy mayor, chicos de 25 años de mayor altura y peso. Me defiendo, intento hacerlo lo mejor posible, pero tampoco doy para más», asegura.

Es por ello que en los días de poco viento intentaba separarse lo máximo posible para obtener un margen suficiente.

Escenario y ambiente

«Me esperaba un campeonato muy duro con mucho viento todos los días, pero la verdad es que ha estado muy bien. Creo que ha sido un campeonato justo, porque hemos tenido de todo», analiza sobre las condiciones experimentadas a orillas del Orkney Sailing Centre de Kirkwall.

«La clasificación general ha quedado muy compensada porque ha ganado el que mejor se ha desenvuelto. Me ha gustado mucho navegar aquí porque hay corrientes, lo contrario a Menorca. Me gusta probar nuevos escenarios diferentes a los que estoy habituada para así mejorar cosas a nivel técnico», reconoce a la vez que se muestra «feliz» con su plata.

«Necesitaba que se me dieran unas condiciones muy concretas para ganar el oro, pero lo he luchado muy bien en los días más difíciles. Sí es cierto que en la última jornada tuve un fuera de línea y casi me remontan los dos que tenía detrás, pero estoy muy contenta tanto por mi resultado como mi mentalidad a lo largo del campeonato», sentencia.

Por último, ensalza la hermandad vivida en sus primeros Island Games. «Las ceremonias, el pueblo entero, la organización… es una locura cómo todo el mundo ayuda. Es una experiencia muy divertida que ojalá todo el mundo pudiera vivir. La repetiría una y mil veces más», concluye.