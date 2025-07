El regatista ibicenco que hizo frente al equipo menorquín de vela en Orkney

Sergi Albaladejo Gómez (Eivissa, 1979) jamás pensó que llegaría a competir en unos Island Games, una competición de la que nunca había oído hablar. Y ni que decir de hacerlo como integrante de la expedición de la isla noruega de Hitra, siendo el único y primer regatista en su historia en los Island Games, y el a la postre octavo clasificado en ILCA 7.

«Fue una grandísima alegría encontrarme con los menorquines. Hicimos muy buenas migas en poco tiempo. Creo que a ellos también les alegró encontrarse con alguien ibicenco que vive nada más y nada menos que en una isla aislada en Noruega», explica.

Cambio de vida

La vida de Sergi cambió por completo hace ya seis años, cuando decidió mudarse a Noruega huyendo de Eivissa. «Los ocho meses que ya dura la temporada en Eivissa son un ambiente que no soporto: el ruido, la gente, los borrachos, el alcohol, las drogas, la falta de respeto... toda la basura que atrae Eivissa. Es difícil poder vivir si tu casa está llena de basura», afirma sin tapujos.

Gracias a la recomendación de una amiga noruega, el ibicenco se animó a probar suerte en el país escandinavo. A través de otro contacto en Noruega acabó en la isla de Hitra, donde hoy en día trabaja como óptico y vive con la tranquilidad que andaba buscando. «Me recuerda mucho a Menorca, ya que se ha mantenido ‘al margen’ del exterior hasta hace relativamente poco», confiesa.

Todo un experto en vela

Allí, Sergi lleva un tiempo fomentando la práctica de la vela. Compró unos Optimist por su cuenta con tal de «invitar a los niños a navegar». Y es que lleva metido en el mundillo desde los diez años de edad, habiendo participado en Mundiales y Europeos obteniendo muy buenos resultados. «Fui vigésimo representando a Noruega en la clase Europa del Mundial de 2022», comenta.

Espoleado por la asociación del deporte de Hitra, que quería devolverle todo lo que él está dando a la sociedad insular, se inscribió como regatista para los Island Games de Orkney sin haber navegado nunca en láser. «Ha ido genial, la verdad, mejor de lo que esperaba», afirma.

Una experiencia inolvidable

Por último, cabe destacar la grata impresión que se ha llevado por el ambiente de los Island Games. «Se nota que para la gente de Orkney era algo importante. Toda la población estaba orgullosa y contenta de acoger los Juegos, te ayudaban en cualquier momento y situación. La acogida ha sido espectacular y ha habido superbuena onda con todo el mundo», comenta sin olvidarse de elogiar a sus homólogos menorquines, a los cuales no podrá ver en Feroe 2027 porque no habrá vela.

«Inés tiene mucho talento. Me dijo que está muy ocupada con los estudios y que seguramente lo acabe dejando, pero espero que no lo haga. Y Diego (Spinardi) igual, me quedé sorprendido. Tiene que creérselo un poco más porque también es talentoso», asegura.