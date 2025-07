Zak Brown: "El despido de Horner no me sorprende, el drama en Red Bull ha empeorado"

El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, aseguró que no le ha sorprendido el despido de Christian Horner como CEO de Red Bull Racing, porque el «drama» que se vive en la escudería austriaca «ha empeorado» en los últimos años.

«Quizá me sorprenda el momento, pero no el resultado. Creo que ha habido mucho drama allí el último par de años y no parece que ese drama se haya calmado, tal vez ha empeorado», declaró Brown al canal de televisión canadiense TSN.

El pasado 9 de julio Red Bull anunció el cese de Horner como jefe de equipo y CEO, después de dos décadas al frente de la estructura, un periodo en el que la escudería conquistó 14 campeonatos del mundo. Su marcha se produjo 17 meses después de que una empleada le acusara de «comportamiento inapropiado», unas acusaciones que el ingeniero británico siempre negó, exonerado en dos ocasiones.

Horner fue el director de equipo de F1 más joven cuando se hizo cargo del equipo en 2005, y es uno de los responsables de dos períodos de dominio en el deporte, con Sebastian Vettel y Max Verstappen, ganando en ambos casos cuatro títulos consecutivos de Pilotos.

Brown cree que Horner podría volver al automovilismo en el futuro. «Dada su edad y su historia en el automovilismo, me sorprendería que no apareciera en algún lugar del automovilismo. Pero no conozco sus otros intereses, si quiere dirigir un equipo de fútbol o lo que sea. Así que ya veremos», concluyó.