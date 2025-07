Medalla de oro para Irati Vidal, del Marítimo, en el Nacional de piragüismo

El pasado fin de semana se disputó el Campeonato de España de piragüismo sprint de Jóvenes Promesas en Trasona, en las instalaciones de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias. Tras una polémica decisión por parte de la federación española de quitar la categoría infantil de este evento, el Club Marítimo de Mahón presentó a sus mejores palistas cadetes, en la única distancia de 500 metros, en las pruebas de K1 (embarcación individual) y K2 (embarcación doble). Irati Vidal logró la medalla de oro en la modalidad PK3 500 metros.

Las competiciones arrancaron el sábado con las eliminatorias de k1, con unas condiciones meteorológicas buenas que fueron empeorando a lo largo del evento hasta el punto de acumular retrasos muy largos en las salidas, por la dificultad que suponía poder incorporarse en los cazos que sujetaban las proas de las embarcaciones. El sábado por la tarde se disputaron las finales individuales y las eliminatorias de las duplas; y el domingo las semifinales y finales restantes. En hombres cadete K1, Marcos Pons consolidó su nivel. Tras una confiada semifinal donde se quedó a las puertas de la final de favoritos, al joven mahonés le tocó demostrar su valía, ganando holgadamente la final B y registrando el quinto mejor tiempo de su categoría. Al mismo tiempo, Bruno Pons demostró haber dado un paso al frente en su rendimiento, quedando fuera de las semifinales por un suspiro, en un ajustado corte donde siete embarcaciones entraron en el mismo segundo. Así mismo en K2, los dos jóvenes palistas mahoneses, rookies de la categoría, no pudieron superar el corte. Aunque virtualmente estuvieron dentro del corte hasta la mitad de las pruebas, tras un fallo técnico en los sistemas de salida hubo un retraso que propició el cambio de viento para las series restantes, que se vieron muy beneficiadas en los cronos.

Capítulo femenino

En mujeres, Claudia Cook se mantiene entre las mejores palistas nacionales. Siendo cabeza de serie no debió disputar la eliminatoria y en la semifinal pudo controlar la carrera para clasificarse a la final A, asegurándose estar nuevamente entre las nueve mejores mujeres de su categoría. Ya en la final, no hizo su mejor regata y quedó octava, puesto que la mantiene en un pleno de finales A en todas las regatas nacionales que ha disputado hasta la fecha. Por su parte, Irati Vidal mostró su mejor versión superando por primera vez en su trayectoria la contrarreloj en embarcación individual; tras una disputada semifinal clasificó para la final C, donde finalmente vaciaría todas sus fuerzas con una estrategia perfecta, para quedar 4ª. Las dos féminas del Marítimo también disputaron K2, donde la presión de repetir el metal conseguido en la Copa se notó; el metal se les escapó esta vez por dos décimas, resultando quintas en una final tan ventosa como ajustada.

Por su parte, Marcos Pons y Claudia Cook, volvían a estar entre los mejores en la K2 mixta. Tras una fulminante eliminatoria que les daba el paso directo a la final A, la dupla menorquina tendrían que pelear de valiente para conseguir otro 5º puesto para las filas mahonesas. Resultado más que destacado, dado que son los jóvenes de la categoría, hecho que da mucho margen a la pareja de palistas de cara a la próxima temporada.

Y para rematar el campeonato, Irati Vidal volvió a colgarse el oro en la categoría PK3 500m. No solo se mantiene invicta en dicha categoría, si no que cada vez demuestra mejorar su nivel, postulándose como una firme promesa del equipo paracanoe nacional para los próximos años.