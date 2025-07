Fernando Alonso: "El 80% de nuestro foco está ya en 2026"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reveló este jueves que «el 80%» del foco del equipo británico «está ya en 2026», por lo que no se esperan ya grandes innovaciones en lo que queda de temporada, mientras que advirtió de que «la prioridad» para el Gran Premio de Bélgica es «entender» las actualizaciones.

«Desde Imola, probablemente, con el paquete que introdujimos somos un poco más competitivos. Estamos al borde de la Q3 y de los puntos todos los fines de semana y espero que podamos mantener esa inercia», deseó el asturiano en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Bélgica.

Aunque, «la prioridad» con las mejoras «es entenderlas», pero «es difícil en un fin de semana de Sprint con solo unos libres». «La climatología tampoco nos ayuda, así que la primera prioridad es entenderlas y conseguir puntos si se puede. Pero en cuanto al rendimiento del coche, creo que entender esas nuevas piezas va a ser la dificultad y la prioridad», explicó.

«El equipo está intentando traer mejoras cuando estén listas. Y quizás esto se planeara para Budapest, pero han conseguido traerlo un poco antes. Tenemos una oportunidad de probarlo aquí y no hay ninguna garantía de que vayamos a competir con ellas. Pero aún así le doy la bienvenida a este empujón, a ver si lo podemos probar adecuadamente y si nos sentimos mejor después del fin de semana. La verdad es que no me preocupa», agregó sobre las mejoras.

Y es que en este GP de Bélgica en Spa, si hay precipitaciones, «intentas no ir a fondo la primera vuelta y luego vas implementando la velocidad poco a poco». «Pero en un formato de Sprint tienes que llegar a la Q1 bastante pronto y con condiciones de circuito que quizás no hayas probado», advirtió.

«No creo que sea un grandísimo reto y creo que aquí hemos hecho más vueltas en mojado que en seco, por lo que lo conocemos muy bien. Es bastante seco, nunca se llega a mojar del todo porque la inclinación es muy grande, aunque el año pasado se reasfaltó el circuito y puede que haya más charcos y la visibilidad va a ser un problema como suele serlo», analizó.

Alonso desveló que «el 80%» del foco de Aston Martin «está ya en 2026» y el cambio de normativa. «No solo en los motores o en los equipos de diseño, sino también está en la cabeza de los pilotos», defendió. Es divertido ver esa clase media tan ajustada y quizás haya acción entre esa clase media, quizás haya pelea por el quinto, sexto, séptimo, octavo o noveno del campeonato de constructores", auguró.

«Pero aparte de eso, no creo que haya mucho más en juego. Habrá que intentar aprender, mejorar y trabajar con el equipo de la mejor manera posible. Y en cuanto a puntos, a puntuar de cara al campeonato de constructores e intentar divertirnos», añadió.

Finalmente, el asturiano expresó que no le «importa mucho lo que piensen los aficionados de la generación de Netflix», porque se centran solo en «ganar y rendir lo mejor posible». «Los aficionados y la gente que está viendo la tele no tienen la imagen completa de lo que supone esto y las diferencias de rendimiento que tienen los coches», afirmó.

«Si el año que viene tengo un coche ganador y gano ocho carreras consecutivas y peleo por el campeonato, entonces pensarán que he comido algo distinto en invierno. Pero esta no es la realidad a la que nos enfrentamos. Entrenamos todos los días, comemos todos los días, viajamos todos los días, vamos al simulador todos los días e intentamos mejorar todos los días. Los aficionados no son nuestra prioridad. Y no quiero parecer mal educado, nos encantan los aficionados, pero no pensamos en si se dan cuenta lo bien o mal que pilotamos», concluyó.