Elvis Coscoia, con Ona Mata, se lleva la de Aprendices en el hipódromo de Maó

Siete carreras se disputaron la semana anterior en el hipódromo municipal de Maó, abriendo la especial para aprendices, con cuatro participantes, con la distancia de 2600-2625 metros y salida hándicap. Elvis Coscoia con Ona Mata ganaba a velocidad de 1.22.1; segunda Drac Magic con Toni Roca (1.23.0), tercera Azur of Life con Érika Rodríguez (1.22.4) y cuarta Joios Llinaritx con Edu Cendán (1.23.6). La segunda carrera tenía cinco participantes, en 2280-2330 metros y hándicap e iniciados los últimos metros, Nita de Cris con Vicente Mata vencía a 1.26.0, delante de Necrozma de Clide con Iñaki Vinent (1.26.3), New Star CB con Gabriel Orfila P. (1.27.8) y Narossi des Pres con Ignasi Borrás (1.31.0). En la tercera, con seis participantes en 2600-2650m y hándicap, Kiss Me de Font con Miguel Ángel Albertí ganaba a 1.24.6, superando a Lucky des Llorer con Carlos Pons (1.24.7), Derby Mix con Bartolomé Pons (1.24.1) y Ice Silver con José Gardés (1.23.4).

La cuarta carrera tuvo ocho participantes en 2600 metros y el ganador rodó a 1.22.4. Iniciados los últimos metros, Mojito del Norte con Gabriel Orfila P. se llevaban la victoria. La segunda posición fue para Galaxia Exotika con Vanesa Carreras (1.22.5), la tercera fue para Imar con Jaume Gomila (1.22.6) y la cuarta fue para Iris de Binitaref con Patricia Muñoz (1.22.6). Diez participantes estaban inscritos en la quinta carrera, con la distancia de 2600 metros y salida autostart. Iniciada la última recta Mistic Dirt con Vicente Mata, se llevaban la victoria a una velocidad de 1.25.9. La segunda posición fue para Jane del Norte con Gabriel Orfila P. (1.25.9), la tercera fue para Mac des Desti con Raquel Pons (1.26.2) y la cuarta fue para Lanzarina SP con Antonio Orfila (1.26.8). La sexta carrera también tenía diez participantes, con la distancia de 2600 metros y salida autostart. Iniciada la última recta Kika Llinaritx con Santi Olives, se llevaban la victoria a una velocidad de 1.24.8. La segunda posición fue para Gato Perez con Gabriel Pons (1.25.2), la tercera fue para Katana del Norte con Gabriel Orfila P. (1.25.2) y la cuarta fue para Manila West con Borja Doblado (1.25.2). La séptima y última carrera de la jornada, contaba con cinco participantes, bajo la distancia de 2600 - 2650 metros y salida hándicap. Iniciada la última recta, Dizain con Antonio Gómez se llevaban la victoria a una velocidad de 1.20.9. La segunda posición fue para Koctail Jet des Pres con Ignasi Borrás (1.21.0), la tercera fue para Immer Spirit con Antonio Orfila (1.21.4) y la cuarta fue para Bir des Corvees con Loren Coll (1.20.1).