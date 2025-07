Zurich la espera: 27 kilómetros de fuerza y resistencia para Tita Llorens

Después de haberse zampado varios top10 en las cuatro ocasiones en las que ha participado, la nadadora ciutadellenca Tita Llorens está a punto ya para repetir esta próxima semana en la travesía internacional del Lago de Zurich; un evento en el que la menorquina –como siempre sin traje de neopreno– deberá nadar sus exigentes 27 kilómetros de recorrido en unas aguas muy pesadas y que estarán a unos 20-22 grados de temperatura aproximadamente.

«A pesar de tratarse de un lago soy muy consciente que me puedo encontrar olas grandes en Suiza, como ya me ha ocurrido en alguna ocasión, por lo que espero que el tiempo esté bien», señala la insular para este diario. En cuanto a la temperatura del agua, pese a haberse calentado como pasa en todo el planeta, «me la he encontrado a 18 grados algún año. Es un lago en el que disfruto porque aunque se trate de agua dulce y por tanto sea más pesada, nado bastante tranquila. Sobre todo porque no hay medusas, que son mi pesadilla actualmente», exclama, entre risas.

«Tengo muchas ganas»

La menorquina, curtida ya en mil batallas en el agua, admite que se va a Suiza, «con muchas ganas de ver cómo va y la verdad es que me veo muy bien», abunda Llorens, quien muy pronto hará público un nuevo proyecto deportivo que podría ver la luz en apenas unos meses a la vista.