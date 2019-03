El Avarca se mete en problemas (0-3)

Importante y preocupante paso atrás el que dio este sábado el Avarca de Menorca en el Pavelló, cediendo por un contundente 0-3 frente a un Alcobendas que le tiene cogida y de qué manera la medida al cuadro insular.

La derrota más dura del curso en casa que dejaría a las de Bep Llorens en situación límite, perdiendo con un rival directo y alejándose de manera considerable ya de la batalla por estar en los Play off por el título de liga. De hecho, quedan tan solo cuatro jornadas, las insulares ven como los de arriba están mejor y no fallan y el calendario no invita al optimismo.

Este sábado nuevamente el Alcobendas dio una clase magistral de defensa y recepción ante el Avarca, unido al ‘partidazo’ de Kranda, con 16 puntos.

