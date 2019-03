El Avarca busca un triunfo imprescindible

Encuentro de alta exigencia es el que espera al Avarca de Menorca este domingo a las 18 horas. El conjunto de Ciutadella se desplaza a la pista del CV Barça, segundo clasificado de la Liga Iberdrola, con la misión de regresar a la Isla con el triunfo para seguir con opciones reales de clasificarse para el play off del título. El cuadro Bep Llorens arrastra dos derrotas seguidas en la competición regular, y les ha hecho salir de forma momentánea de las cuatro posiciones de privilegio. El Alcobendas se ha convertido en la particular ‘bestia negra’ del Avarca tras eliminarlas en la Copa y la pasada jornada imponerse en el Pavelló por 0-3. Toca cambiar el chip de forma urgente, para no perder el tren de las primeras cuatro plazas. Bep Llorens se desplaza a la Ciudad Condal con toda la plantilla a su disposición.

Noelia Sánchez

La capitana del Avarca de Menorca Noelia Sánchez, todo carácter y eregida como la gran líder del conjunto, no rehúye de la importancia del choque de esta tarde ante el CV Barça. Nada más acabar la última sesión preparatoria la atacante del Avarca reconocía que «anímicamente venimos de una derrota importante ante el Alcobendas, sería muy absurdo de nuestra parte hacer ver que no ha pasado nada y vamos a la pista del Barça, con todas las posibilidades aún intactas»