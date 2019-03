El Avarca, cuarto año sin play off

El Avarca de Menorca se quedó este pasado sábado a las puertas de conseguir la clasificación parar los play off al título. El triunfo que consiguió ante IBSA Las Palmas por un claro 3-0, resultó estéril por el triunfo de Dimurol Libby’s ante Cajasol. El conjunto que dirige Bep Llorens no pudo cortar por cuarta temporada consecutiva su pronta despedida final en la exigente y competitiva Liga Iberdrola. La última vez que conjunto de Ciutadella se clasificó para luchar por el título liguero, fue en la temporada 2014/15. Entonces se clasificaban ocho conjuntos de la fase regular, y se dividían en dos grupos. El Avarca quedó encuadrado en el grupo A, y no pudo acceder a la ronda final, siendo Logroño el que lo logró, para finalmente alzarse con el título de campeón.

En la actual temporada el cuadro de Bep Llorens está situado quinto en la clasificación, y a cuatro puntos de la última posición que da acceso al deseado play off. El Avarca en el presente curso ha ofrecido buenas tardes de espectáculo y buen volei a sus aficionados, que de nuevo no han fallado a su equipo en los partidos disputados en el Pavelló de Ciutadella. El cuadro menorquín ha tenido un trayectoria muy similar tanto en la primera vuelta, y en la segunda, a falta de un partido para finalizar la fase regular. En la despedida liguera se enfrentarán al ya descendido Emevé Lugo, y si suman el triunfo, finalizaran quintas como en la primera vuelta.

