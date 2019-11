Chema, el técnico dos estrellas

Las dos estrellas en la zamarra de las que a día de hoy hace gala todavía la primera plantilla del Club Voleibol Ciutadella en la Liga Iberdrola femenina tuvieron en su día un nombre propio; el del entrenador, Chema Rodríguez, artífice de dos años de ensueño en Menorca. El manchego regresó esta pasada semana a la Isla tras unos años– ahora como entrenador del CV Kiele–, reviviendo dos temporadas muy especiales, tanto para él como para el club ciutadellenc.

El laureado preparador manchego aprovechó su vuelta a Ciutadella para hablar con «Es Diari» sobre su pasado en el Pavelló Municipal y cómo ve a día de hoy al nuevo Avarca de Menorca. Chema Rodríguez, que no paró este pasado sábado de recibir abrazos y saludos en el feudo de Ponent, reconocía a este diario que para él, volver a Menorca, siempre es motivo de orgullo. «Para mí regresar a Ciutadella siempre es especial; hacía ahora unos años que no volvía y sí, a raíz de los dos años que estuve en la Isla, sigo manteniendo grandes amistades, tanto en el CV Ciutadella como fuera», señalaba el entrenador, asegurando incluso que para él, «siempre es como volver a casa, lo consideré como mi casa, ya que me trataron siempre de una manera excepcional».