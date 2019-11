Carlota García: «No me asusta ser titular»

Fue el primer fichaje del curso de Bep Llorens en verano y este sábado le ha llegado la hora. El esguince de tobillo que sufrió la central portuguesa, Neusa Neto y que la tendrá unas tres semanas en el dique seco, abre las puertas de par en par a su compañera en el Avarca de Menorca, Carlota García (Cartagena, 1992). La central internacional tuvo ya un papel determinante el sábado en el espectacular triunfo ciutadellenc (1-3) en el Centro Insular de Las Palmas ante el IBSA y este sábado próximo será titular– en el Pavelló ante el asequible Madrid Chamberí–, con la lesión de la lusa Neto.

Para Carlota no será una situación nueva salir de inicio y, de hecho, la temporada pasada era fija en el siete titular del Cajasol Sevilla. Sin embargo, lamenta que la internacional española que lo sea, en parte, por el contratiempo de Neusa Neto. «Una lesión siempre es un problema para un equipo, más para el nuestro, con la plantilla corta. De todas formas, lo de Neusa no parece grave, no creo que tarde mucho en volver a estar», expresaba este miércoles a «Es Diari». Además, dentro de que pudo ser, «mejor que se lesione una central– que somos tres– a una punta, posición en la que vamos más justas», analizaba.