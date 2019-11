María Barrasa puede perderse lo que queda de 2019

Futuro incierto y complejo para la colocadora madrileña María Barrasa, distribuidora de juego titular del Avarca de Menorca. Tras la nueva exploración médica a la que fue sometida este lunes por la noche en la Clínica Juaneda de Ciutadella, de la mano del Dr. Prieto, la jugadora podría haber dicho adiós a este 2019 y a los cuatro encuentros que le restan por disputar al equipo menorquín, hasta el parón navideño.

En principio el galeno, tras observar la resonancia magnética, informó que Barrasa tiene lastimado el ligamento cruzado anterior; sin embargo, el Dr. Prieto no cree que lo tenga suficientemente roto como para tener que operarse, lo que supondría decir adiós a la temporada; a parte, la rodilla de Barrasa presenta un edema óseo, lo que menos preocupa al traumatólogo en estos momentos.

La estabilidad que muestra la rodilla de Barrasa en estos momentos y el hecho de no haber sufrido una inflamación excesiva invita a cierto optimismo a los servicios de traumatología de Clínica Menorca, que aconsejan que la colocadora madrileña se mantenga entre 3 y 4 semanas más en el dique seco y se someta a factores de crecimiento, para acortar la vuelta a las pistas. Luego, las propias sensaciones y evolución de la jugadora irán marcando las pautas de tiempo de recuperación, que, de entrada, llevarán a la madrileña a no volver a jugar hasta año nuevo. Más, teniendo en cuenta que la jugadora podría acabar de fracturarse el ligamento cruzado anterior de precipitar su regreso a las canchas, lo que supondría intervención quirúrgica y no jugar ya hasta la temporada siguiente.

A parte, la central lusa Neusa Neto empezará a tocar balón esta misma semana, con el deseo de Llorens de que la portuguesa ya pueda vestirse este fin de semana en el Pavelló ante el Haro Rioja.