Recuperar la mejor versión de Neto, máxima prioridad del Avarca de Menorca

A pesar de que este pasado sábado en el descalabro ante el VB Logroño en casa contó con más minutos, desde que la central portuguesa, Neusa Neto, regresara de su lesión de esguince de grado dos en el tobillo derecho, todavía no ha vuelto a tener el papel que llevó a Bep Llorens a renovarla esta temporada ni a la notable versión mostrada por la joven lusa hasta que cayó lesionada ante IBSA Las Palmas, a mediados de noviembre.

La internacional portuguesa en estas últimas cinco jornadas ante Logroño, Sant Cugat, Alcobendas, La Laguna y Algar, no ha sido titular como acostumbraba a ser, aportando apenas en ataque y con contadas presencias en la pista, en detrimento de su compañera, Carlota García, más rodada de ritmo de partido y que se ha afianzado, de momento, junto a la brasileña, Renata Benedito, en el equipo titular. Una de las jugadoras con más proyección en el Avarca y la de mayor corpulencia y presencia física, trabaja por recuperar su mejor versión. Sin embargo, aún no ha encontrado su mejor estado físico y, de hecho, ayer mismo volvió a ser visitada por el traumatólogo, ya que no se le acaban de ir las molestias en el esguince.