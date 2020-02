Cristina Llorens, refuerzo de última hora del Avarca de Menorca, totalmente integrada

Cristina Llorens, que fichó por el Avarca de Menorca procedente del Elche de la Superliga 2 y se incorporó al club de Ciutadella el pasado 23 de enero, se muestra totalmente integrada en la plantilla del cuadro de Bep Llorens y poco a poco va descubriendo Menorca en el poco tiempo que tiene disponible. Como ella misma reconoce a «Es Diari» «paso más tiempo en el pabellón pero poco a poco voy descubriendo lo maravillosa que es la Isla», dice, mientras va ganando protagonismo en el Pavelló.

Cristina Llorens

La atacante asturiana va conociendo a su nuevo equipo y, como no también, empieza a sentir el ambiente que hay tanto dentro de la entidad que preside Andreu Hernández como en toda la ciudad, con la Copa de la Reina 2020 ya cercana. Llorens de la acogida que ha tenido tanto de la plantilla como del club afirma que «dentro del Avarca no me podían acoger mejor, contenta con todas las compañeras». En la primera charla que tuvo con su entrenador, Bep Llorens, el técnico le manifestó a la punta que «venía a reforzar el puesto de punta, como de ‘cuatro’ y opuesta; y también de las necesidades del equipo en cada momento».