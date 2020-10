El Avarca aplasta al Algar (3-0)

El Avarca de Menorca (3-0) consiguió deshacerse con suma claridad del Algar Cartagena ayer en su cancha. El conjunto de Ciutadella suma así su cuarto triunfo consecutivo, y se sitúa como líder provisional de la Liga Iberdrola, a la espera del encuentro que debe disputar La Laguna en la pista del Cajasol hoy a mediodía.

El cuadro de Bep Llorens no dio ninguna opción en los tres sets disputados al cuadro visitante. La superioridad de las locales fue tal, que el Algar poco pudo hacer en la pista. En el club cartaginés jugaron las dos hermanas de la central local Carlota García Conrado. Por parte local destacaron Sara Folgueira, María Barrasa, y de nuevo la joven Louise Sansó.

Desde el inicio del primer set ya se palpó la gran diferencia entre ambos equipos. Las locales salieron muy metidas, y no daban ningún chance al rival. No tardaron en abrir brecha en el electrónico (10-5), y poco a poco el set se teñía de color bermellón. No hubo reacción visitante, y el Avarca seguía aumentado diferencias ya insalvables para el cuadro de Esther López. Un remate de Folgueira, que rayó a un gran nivel significó el 1-0 para las pupilas de Bep Llorens.

El segundo set fue un suplicio para las visitantes. Si la diferencia sobre la pista que ya quedó de manifiesto en el primer parcial, se añadieron los innumerables fallos cometidos por las murcianas en el inicio del segundo periodo, y eso aún allanó más el camino para el Avarca de Menorca. Apenas tuvo historia, pronto la diferencia se decantó para las de Ciutadella (18-8), y fue aprovechado por el ‘mister’ local para realizar rotaciones en la pista. El último set también fue de claro color menorquín a pesar de la mejora visitante (25-14), y el Avarca invita a soñar.