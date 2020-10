Primer tropiezo del Avarca de Menorca (3-1)

El Avarca de Menorca sumó su primera derrota de la temporada y lo hizo con estrépito en la pista El Buñuel del VB Alcobendas, donde las menorquinas se dejaron los tres puntos en juego y el liderato de la Liga Iberdrola (3-1). Una primera derrota menorquina que se fraguó ante un rival de menos a más, sin apenas fallos y muy seguro en defensa y recepción que se creció ya desde el primer set con el 1-0.

En el primer set el bloqueo alcobendense tocaba todos los remates de las centrales menorquinas, llegando al 13-10 y hasta el 16-11. Reaccionaba Avarca con Folgueira pero no bastaba y primer set local (26-24), con bloqueo de Cunningham. Reaccionó el Avarca en el segundo tras un 11-8 en contra; Maira Westergaard delante y Gomi atrás se multiplicaban para el 13-15. Se notaba que las menorquinas estaban mejorando su juego y el bloqueo. Las de Rosa Casero no reaccionaron y Avarca se llevó el set por 21-25. Con el 1-1 tras reaccionar el Avarca, el tercer set amaneció nivelado hasta que Alcobendas se estiró hasta un inquietante 10-6, guiadas por la joven Candela Alonso, hasta el 13-8 y un equipo de Llorens incómodo en la pista. Hasta el 15-9 marchaban las madrileñas, con tiempo muerto de un Llorens desesperado, viendo que no estaban cómodas atrás las suyas.

Llorens daba entrada a María Sanchís en la colocación buscando cambiar la dinámica pero el 16-10 vaticinaba lo peor en este set, con un Alcobendas crecido. Mejoró tímidamente el Avarca con el 18-14 pero las locales querían mostrar su candidatura a estar arriba y encima, ante el xcampeón de Supercopa y líder. Con el 20-14 se temía ya lo peor en El Buñuel. Insistía Cris Llorens con dos puntos seguidos pero la dinámica era totalmente local y al final 25-20 y 2-1 en contra para las menorquinas, pese a inquietar a Alcobendas.

Avarca debía hacerse un ‘reset’ y cambiar por completo el color del encuentro si no quería regresar de vacío a la Isla. Pero las insulares estaban nerviosas y la concentración no estaba en su sitio, lo que aprovechaba el rival de nuevo 5-3. Llorens daba entrada a Laura Weingart por Cris pero el 9-3 ya complicaba y mucho la reacción de un Avarca desaparecido y desconocido.

Las cosas no le saían a un Avarca muy protestón y se veía muy superado por las locales, lo que se reflejaba en el 13-5, en los sets en contra más abultados este curso. Alcobendas estaba crecido en la red y en el centro dominaba, mandando 16-7, en pleno vendaval madrileño. Sara Folgueira daba tímidos coletazos para las suyas pero Alcobendas iba distanciándose hasta el 18-9, ya una tarea casi imposible.

De nuevo el centro de la red local era determinante y Llorens enviaba el balón fuera para ya un 20-10 muy claro de lo que sucedía en la pista. Diez puntos de diferencia y para frotarse los ojos al ver el marcador, con una importante diferencia ayer en la pista. Al final, monólogode las localesss, hasta el 25-14 definitivo, que suponía la primera derrota de las insulares, que el miércoles regresan al Pavelló Municipal de Ciutadella para recibir al CV Kiele de Chema Rodríguez, otro hueso de la liga.