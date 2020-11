La covid 19 detiene al Avarca

La pandemia de la covid-19 y sus efectos acaba de sacudir también al Avarca de Menorca. El encuentro que debía disputar este miércoles por la noche el conjunto de Bep Llorens frente al CV Kiele de Socuéllamos ha quedado suspendido de mutuo acuerdo después que la Federación Española de Voleibol haya comunicado dos positivos por coronavirus del Feel Alcobendas, rival del pasado sábado de las menorquinas.

A pesar de que la RFEVB ha autorizado el partido, por precaución, CV Ciutadella y Kiele han decidido aplazar el partido al siguiente miércoles, día 11 de noviembre, a la espera de conocer los resultados definitivos a los que han sometido a toda la plantilla del Alcobendas.

Los positivos del equipo madrileño que ganó al Avarca son del entrenador Guillermo Gallardo. que de hecho ya no acudió al partido ante las insulares, y de una jugadora suplente. Si bien es cierto que las opciones de contagio en el Avarca serían remotas, Avarca y Kiele han preferido no jugársela, ya que las menorquinas no se harán sus nuevos test hasta el jueves en la Clínica Juaneda de Ciutadella, para viajar el viernes a Lugo y enfrentarse al Emevé.