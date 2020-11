El Avarca, a por el reencuentro con el triunfo ante el Emevé

Regresa el Avarca de Menorca a la pista tras una semana alterada por la dichosa pandemia. El conjunto de Bep Llorens tuvo que aplazar el encuentro previsto ante el CV Kiele del pasado miércoles por los positivos en covid del Alcobendas, y tras someterse a los tests toda la plantilla y cuerpo técnico el pasado jueves con resultados negativos, se desplazaron ayer viernes rumbo a Lugo.

Arenal Emevé será el rival de las menorquinas esta tarde a las 17.30 horas en tierras gallegas. El equipo que dirige José Valle Picó es el colista de la Liga Iberdrola, y aún no conoce la victoria tras seis jornadas disputadas. Todo parece indicar que es una plaza propicia para el Avarca para volver a la senda del triunfo, y olvidar así el tropiezo en la cancha del Alcobendas y no descolgarse del líder imbatido, La Laguna.

La colocadora madrileña del Avarca de Menorca María Barrasa, una de las líderes del cuadro de Ciutadella en la pista y totalmente recuperada de su lesión en la rodilla de la pasada temporada explica sus sensaciones de esta semana que se puede tildar como ‘rara’. Los positivos por covid del Alcobendas han alterado todos los planes, y regresar de Lugo con la quinta victoria de la temporada sería el mejor remedio para olvidarlo todo.

Barrasa reconoce que «esta semana ha sido un poco más complicada puesto que hasta el último momento estuvimos pendientes si podíamos medirnos contra el Emevé, pero una vez resuelto eso, el resto ha transcurrido con normalidad». Respecto al duelo ante cuadro gallego, la colocadora madrileña asevera que «lo afrontamos con unas ganas enormes de competir aunque sea el colista. Se ha demostrado ya en la Liga Iberdrola de esta temporada, que cualquiera puede imponerse a otro». María continua señalando que «la verdad que no nos fijamos para nada que el rival aún no haya sido capaz de anotarse ningún triunfo. Ellas son un equipo joven, con lo cual cada semana tienen un margen de mejora muy grande, y eso nos hace con la ya dicho anteriormente, que no nos podemos relajar lo más mínimo en ningún set». Barrasa finaliza indicando que «queremos regresar con los tres puntos, no por la semana extraña que hemos pasado sino porque queremos volver a ganar».

Aplazado

El próximo miércoles día 11, el Avarca disputará el choque aplazado en Ciutadella ante el CV Kiele. El encuentro fue aplazado por mutuo acuerdo por los dos clubs, debido a los positivos comunicados por el Alcobendas, último rival de las menorquinas en la jornada quinta.

Por otra parte, y según informa la Federación Española de Voleibol, el encuentro programado entre el Ossac Haro Rioja y el conjunto canario CV Sayere La Ballena ha sido aplazado. El motivo son los positivos por covid comunicados por el conjunto riojano en las últimas horas. De momento no hay fecha prevista para su celebración.