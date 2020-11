Primera obligación para el Avarca, con el Kiele en el Pavelló

Dicen que la mejor medicina en el deporte, cuando las cosas no salen, es ganar. Y en éstas están en el Avarca de Menorca, que tras sus dos derrotas consecutivas en las pistas del Alcobendas y del Emevé Lugo –esta tan dolorosa como inesperada –, pretenden esta tarde de miércoles, a las 19 horas y con el aforo en el Pavelló del 75 por ciento por la covid-19, volver a la senda del triunfo; aquel que le tuvo hace poco en el liderato. Pero no lo tendrán fácil, viene el CV Kiele de Socuéllamos, dirigido por el ex Valeriano Allès Menorca, Chema Rodríguez, y en muy buena dinámica; tercero, un punto por encima d las locales.

Es el partido que la semana pasada, de forma preventiva se suspendió de mutuo acuerdo, ya que ni el conjunto local ni el socuellamino tenía positivos covid, aunque días antes el Avarca jugó en Alcobendas, donde sí hubo dos casos positivos en su plantilla. Un encuentro hoy marcado en rojo para Avarca, ya que el sábado juega de nuevo aquí ante otro grande, La Laguna, en una semana que puede empezar a situar a las de Bep Llorens en la clasificación.

Sara Folgueira

Una de las jugadoras más en forma del Avarca de Menorca, a pesar de estos dos últimos tropiezos, es la opuesta llegada del IBSA Las Palmas, Sara Folgueira, pieza básica en la pizarra de Llorens. La joven jugadora, con la mente en esta noche, reconocía que de cara a Lugo –ante su club de formación –«nosotras sabíamos que iba a ser un partido difícil; quizás nos sorprendió el hecho de perder el primer set y que ellas salieran tan enchufadas y nos presionaran tanto», analizaba Folgueira. «No creo que saliéramos relajadas, solo que no supimos reaccionar a tiempo ante el partido que se nos presentó. Ellas hicieron un gran trabajo y jugaron mejor», no dudó en afirmar la bermellón, lejos de plantear un exceso de confianza al enfrentarse al colista.