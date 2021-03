El Avarca de Menorca se planta en semifinales al superar al Sant Cugat (3-0)

Nueve largos años han tenido que pasar para que el primer equipo femenino del Club Voleibol Ciutadella dispute unas semifinales, después que el año pasado el corte inesperado por la pandemia de la covid-19 dejara al Avarca de Menorca sin poder disputarlas. Este sábado el conjunto de Bep Llorens escribió una nueva página en la dilatada historia de la entidad al superar de nuevo al CV Sant Cugat (3-0), apearlo de los cuartos de final y meterse por méritos propias en semifinales, donde les espera su bestia negra este curso, el Volley Alcobendas, con el primer partido ya este sábado próximo en el Pavelló.

Prácticamente una década después que aquel temible Valeriano Allès Menorca de Chema Rodríguez lograra el doblete de la Superliga –los cursos 2010-11 y 2011-12 –este sábado el Avarca accedió a ‘semis’, no sin antes tener que sufrir nuevamente frente a la escuadra catalana. Un rival al que han ganado los cuatro encuentros este año –dos de liga regular y los de Play off –pero que ha complicado y mucho las cosas a las de Bep Llorens. Esta jornada 3-0, no sin antes tener que sufrir, ya que el Sant Cugat hizo un gran encuentro, consciente que no tenía nada a perder si arriesgaba y ponía contra la pared a las menorquinas.