María Figueroa, nuevo fichaje del Avarca de Menorca

Nuevo fichaje del Avarca de Menorca. Se trata de la colocadora María Figueroa (Madrid, 1996), procedente del Madrid Chamberí, que junto a la también madrileña María Barrasa se encargará de organizar el juego del equipo de Bep Llorens la próxima temporada.

Figueroa lleva ya siete años compitiendo en la máxima categoría. Ha debutado con la selección absoluta y ha militado en los equipos de Superliga femenina del Haro Rioja Voley, Logroño, Cajasol y Madrid, este último destino donde ha aprovechado para acabar sus estudios de Enfermería.

Entre sus éxitos destacan la Copa Princesa con el Alcobendas, el quinto lugar en el Mundial Escolar con la selección española y campeona de la Reina con el extinto CV Logroño.

"Me decanté por Menorca porque me gusta su forma de trabajar, son un club serio, con grandes aspiraciones y con una trayectoria espectacular. Todas las referencias que tenía eran muy positivas y cuando contactaron conmigo me sentí muy ilusionada de poder contribuir en intentar lograr los objetivos planteados”, afirma la ya jugadora del Avarca de Menorca.

Figueroa sobre su futuro asegura que “aprendí a no marcarme grandes expectativas e ir día a día buscando la mejor versión, tanto personal como colectivamente. Sé que vamos a trabajar duro y confío en que, como bien han demostrado a lo largo de todas las temporadas, ha tenido buenos resultados".