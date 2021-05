Wanda es la elegida en el Avarca de Menorca

El técnico del Avarca de Menorca y su comisión deportiva lo tienen muy claro. Si hace un año, al finalizar la temporada 2020-21 en la que comenzó el mal sueño de la pandemia de la covid-19, tuvieron que dejar marchar del Pavelló a la polivalente internacional con Colombia, Wanda Banguero, al CV Sayre CC La Ballena, ahora, la jugadora nacida en Cali (1992), se ha convertido en su objetivo número 1. Wanda, con una gran capacidad para aportar consistencia y solidez en momentos decisivos —tanto de opuesta como por zona ‘cuatro’ –, como ha podido saber «Es Diari», estaría muy cerca de confirmar su regreso a Ciutadella.

Tras las llegadas confirmadas a Ciutadella de la colocadora María Figueroa y la central Iva Pejkovic, ambas del Madrid Chamberí, Wanda apunta a ser el tercer fichaje tras las marchas de María Sanchís, Laura Monzón y Sofía Lavín. Una llegada que sería la guinda a una plantilla que mantiene el grueso del curso anterior y que saldría reforzada en la parte ofensiva, reto del entrenador para dar un paso adelante, de cara a los títulos. Sin embargo, la colombiana, que parece que en España jugará en el Avarca, tiene suculentas propuestas de fuera del país.

Llorens reconocía este viernes a este diario que el CV Ciutadella ha realizado ya una propuesta formal a la colombiana para que regrese al Pavelló. No sin antes reconocer que «tenemos otros frentes abiertos y vamos mirando el mercado», Llorens admitía que Wanda, «es la única ahora con una oferta sobre la mesa para fichar con nosotros», dijo, deseoso el técnico de volver a contar con la ex jugadora del CV Sayre grancanario, donde sí es seguro que no seguirá. El técnico del Avarca, tras las contrataciones de Figueroa y Pejkovic sobretodo, busca una jugadora «del perfil de Wanda, que pueda jugar tanto de opuesta como por ‘cuatro’. Y además, ya la conocemos a la perfección, vive en España y conoce la entidad», señala el preparador, quien quiso recordar que al finalizar el curso 2020-21, «la tuvimos que descartar por un tema económico, ante la incertidumbre que generaba la llegada de la covid-19 y siendo una extranjera».

En este sentido, apura Llorens a la colombiana que «dentro de la semana que viene se decida. Nosotras estábamos muy satisfechas con ella y la queríamos renovar claro, por lo que es normal que pensemos de nuevo en ella como primera opción para esta posición. Me gustaría que fuera ella y se adapta a nuestra línea presupuestaria», señalaba. ¿Sensaciones? «Pese a tener propuestas de fuera del país, siento que en España estamos muy bien situados, por perfil de equipo y que nos conoce. Me transmite ilusión en volver pero quiere oír todas las propuestas».

Louise Sansó, muy feliz

Louise Sansó ha sido, de momento, la última renovación que ha oficializado la entidad. En palabras para las redes sociales del club, la central reconoce que fue «muy fácil tomar la decisión de renovar un año más, puesto que en este club me siento como en casa y es de los mejores, lo que me ayudará a mejorar deportivamente», piensa. Para Sansó, «saber que seguirán la mayoría de las jugadoras que esta temporada me ayudaron a introducirme a este mundo también me ha facilitado todavía más la decisión, aparte de que es una entidad muy profesional».

La mallorquina, llamada a ser internacional próximamente, confía que este curso próximo «todas estemos al cien por cien para seguir apuntando alto. Y con un poco de suerte, disfrutar del Pavelló, si es posible, con el completo de aforo».