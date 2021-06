El Avarca de Menorca ficha a la joven mallorquina Sara Sánchez

El Club Voleibol de Ciutadella ha anunciado el fichaje de la joven mallorquina Sara Sánchez (Sóller, 2003), que se incorpora esta pròxima temporada al Avarca de Menorca, procedente del CV Sóller.

El club de Ciutadella reafirma así su compromiso con el voleibol balear, integrando a su equipo una jugadora más de las Islas. Sánchez es una jugadora polivalente, destacan desde el club de Ciutadella. Ganadora de España en categoria infantil y cadete con el CV Sóller, internacional en categorías inferiores y seleccionada en las concentracions permanentes tanto en voleibol como en volei playa.

La jugadora mallorquina se incorpora en el primer equipo de Bep Llorens, pero también complementarà los equipos júniors y sèniors de Xavi Cardona.

"Que me llame el Avarca de Menorca, un equipo tan considerado en la Liha Iberdrola, ha hehco que me lance a vivir esta nueva experiencia. Estoy muy agradecido que cuenten conmigo y estoy convencida que será una temporada en la que podré disfrutar de lo que más me gusta, como es el voleibol nacional?, ha asegurado.