La hora del ‘mini’ Avarca

Cita histórica en la cantera del Club Voleibol Ciutadella. Su equipo juvenil femenino, flamante campeón de Balears tres décadas después, disputa en Almería, del 26 al 30 de junio, el Campeonato de España 2021, en los pabellones Juegos Mediterráneos y de El Toyo. Participan 32 equipos repartidos en ocho grupos de cuatro, partiendo las chicas de Xavi Cardona de cabeza de serie del Grupo F, junto a CV Astilleros (1º de Cantabria), Barça CVB (2º de Catalunya) y CV Cabezo de Torres (1º de Murcia).

El CV Ciutadella abrirá Nacional en su primera fase este sábado (20h) ante el campeón murciano y al día siguiente (12.30h) se las verá con el de Cantabria. Ya por la noche (20h) jugará ante el subcampeón catalán. Dependiendo de los resultados de esta primera fase, los dos primeros de grupo jugarán por los puestos 1 a 16, cruzándose con 1º y 2º de otros grupos; los terceros y cuartos de grupo, por el 17 a 32.

Cardona se desplaza a Almería con toda la plantilla de trece jugadoras, once juveniles y dos cadetes. «El equipo está bien, con ilusión y ganas de competir. Las últimas semanas, por tema de estudios (Selectividad y exámenes finales), no hemos podido preparar el Nacional como me hubiera gustado pero lo primero es lo primero y la mayoría de equipos estarán igual», señalaba este martes para «Es Diari» el técnico. El CV Ciutadella viaja a Almería sin ningún objetivo concreto del club, «por lo que viajamos sin ninguna presión pero con el convencimiento que representamos a un club con cierto nombre en España, por lo que debemos esforzarnos y dar todo lo posible en este campeonato». De los rivales de la primera fase prosigue Cardona, «sabemos bien poco. Solamente del Barça hemos podido ver algún partido y es un gran equipo, dirigido por nuestro amigo y ex entrenador del Valeriano Allès, Adrián Fiorenza», señalaba el preparador. Del resto, «tengo alguna referencia que me ha pasado un entrenador conocido. Vamos a intentar pasar la primera fase como primeros o segundos de grupo, para poder jugar por los puestos 1 a 16; éste es nuestro objetivo como equipo y después dependerá de los cruces y de los equipos que nos toquen», abunda. El torneo «nos pondrá en el sitio que nos corresponda por calidad y por juego».

Cardona contará con las Superliga, Louise Sansó, Laura Weingart y Olga Huguet. Sin embargo, «muchos equipos tienen refuerzos de Superliga y de la Concentración Permanente; incluso con jugadoras titulares en la selección absoluta en la última Liga Europea. El nivel es alto y repito, la propia competición y nuestra actuación en la pista determinará nuestra posición final», cerraba Cardona.