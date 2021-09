Iva Pejkovic: «Todas somos imprescindibles»

Iva Pejkovic ha sido sin duda uno de los fichajes estrella del verano en la Liga Iberdrola y para los intereses del Avarca de Menorca para esta próxima temporada 2021-22. Su fortaleza, experiencia, calidad y saber estar en la red deben guiar al equipo de Bep Llorens a desenvolverse con mayor soltura en esta nueva y motivadora singladura que suponen la Liga y la Copa. A pesar de estar encantada por su nueva vida en la Isla, Pejkovic tiene claro que ha venido aquí a trabajar y a contribuir en los futuros éxitos del conjunto bermellón. «Llevo cerca de un mes en Ciutadella y me encuentro muy a gusto pero todo enfocado a la pretemporada, a los entrenamientos y a la preparación para el comienzo de la Liga Iberdrola, el próximo 2 de octubre», exclamaba ayer Pejkovic para «Es Diari», de camino a un nuevo entrenamiento.

La central se muestra más que convencida de haber recalado en el Avarca. «Tanto las referencias que tenía como mis expectativas se están confirmando; es un club serio, muy profesional y hace que las jugadoras estén cómodas. Cumple con todos los requisitos para que el trabajo diario lo hagamos con ilusión y ambición», revela. En este sentido, proseguía Pejkovic, ser deportista profesional, «nunca te deja hacer muchos planes por adelantado. Siempre pueden pasar cosas que no dependen de nosotras y no están en nuestras manos, así que depende de muchas circunstancias dónde una seguirá su carrera profesional. He tenido mucha suerte de que un club como el CV Ciutadella apueste por mí».

La expedición ciutadellenca regresó ayer de Francia, «creo que todas con buenas sensaciones. Un torneo bastante intenso, con cinco partidos en tres días. Siempre se agradece en estos momentos de pretemporada jugar al máximo posible», argumenta, satisfecha. «Había que ver en qué nivel estamos, cómo nos compaginamos y qué somos capaces de hacer. Hay mucho margen de mejora está claro y siempre se puede mejorar y se debe, tanto individual como colectivamente», exclama, ambiciosa, la ex VB Logroño.