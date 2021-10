‘Gomi’ llama a la tranquilidad en el Avarca de Menorca

La tercera jornada de la Liga Iberdrola dejó hasta cuatro choques resueltos en el ‘tie break’ y disputadas tres jornadas, tan solo un equipo, el Gran Canaria de Pascual Saurín, lo ha ganado todo. Casi nadie duda ya que estamos ante la liga más igualada de la década y, en consecuencia, ante los billetes para la Copa de la Reina más caros. Y esto ya lo ha tocado en sus carnes el Avarca Menorca, que ha sumado tan solo 2 de 9 puntos posibles y puntuando solo ante Emevé Lugo, precisamente una de las revelaciones.

El cuadro de Bep Llorens sigue sin lograr continuidad al buen juego mostrado en algunas fases de este inicio y mientras trabaja para crecer como bloque y para ganar consistencia como equipo, ve cómo se le van escapando puntos, a la espera de visitar domingo al CV Sayre.

Maria Antònia Gomila

Desde la propia plantilla, a pesar del inicio un tanto irregular y hasta cierto punto inesperado del equipo que prepara Llorens, llaman a la tranquilidad y a la calma. Una de las veteranas ya del cuadro menorquín, pese a su juventud, la líbero internacional mallorquina, Maria A. Gomila ‘Gomi’, quiso quitar hierro este lunes en «Es Diari» al dubitativo inicio de curso y a su décima posición en la tabla. En palabras de la eléctrica jugadora del Avarca, «creo que si un equipo tiene que ser irregular es al inicio. Es el tercer partido, estamos todavía entrando en ritmo de juego y mejorando las pequeñas grietas que tenemos a nivel técnico y grupal», advertía este lunes ‘Gomi’, de camino al Pavelló para preparar el choque del domingo.

«Es importante», proseguía la jugadora de Manacor, «que mejoremos nuestras dinámicas de juego para finalizar mejor los set y que no se nos escapen estos partidos», analizaba, para nada sorprendida de sumar 2 de 9 puntos. «Es una sorpresa para quien toma las expectativas. Nosotras no podemos vivir con eso», señalaba. «Obviamente nos duele haber puntuado únicamente en el partido de Emevé pero somos conscientes que los tres rivales eran difíciles y esto podía pasar», advertía ayer Gomila. El equipo, para ella, «tiene que tener la vista en los puntos que puede conseguir no en los ya perdidos». Con la clasificación para la próxima Copa en juego durante esta primera vuelta, insistía ‘Gomi’ en llamar a la calma. «Creo que ahora mismo es irracional pensar en la Copa. Quedan muchas jornadas. Los objetivos se cumplen cuando uno se focaliza partido a partido y ahora mismo no es la Copa, sino encontrar nuestro mejor nivel, la estabilidad a nivel de juego y ser fuertes mentalmente», abundaba. Y añadía: «Estar con esa presión desde primera hora de liga no es algo que nos vaya a ayudar», dijo, a modo de mensaje.

También habló de la ausencia de Westergaard. «La diferencia de jugar o no con Maira es que es una jugadora que tenerla en el campo hace mejor a todas. Es un nexo de unión, además de ser la mejor atacante del equipo. Se nota su ausencia pero una jugadora no gana los partidos y esté o no ella, tenemos que dar más todas», no ocultó. «Repito, ahora mismo lo importante es puntuar y salir con buenas sensaciones». El primer objetivo, «crear un bloque, ser más estables y tener mas determinación en el juego. Los resultados vendrán cuando lo consigamos».