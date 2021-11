El Avarca evalúa su crisis ante el colista, el Leganés

El Avarca de Menorca esta tarde a las 19 horas recibe al CV Leganés en el Pavelló Municipal d’Esports de Ciutadella. Las madrileñas, en su primera temporada en la Liga Iberdrola, llegan a la Isla como colistas y sin haber podido estrenar su casillero victorias.

Por tanto, es una gran ocasión para el conjunto que entrena Bep Llorens de cortar la racha de derrotas, y así seguir con opciones todavía de llegar a la Copa. Es una jornada donde hay enfrentamientos directos de los equipos que están de momento en las posiciones que dan acceso a la competición copera, pero todo lo que no sea ganar para las menorquinas sería un paso atrás casi definitivo, a parte de poder caer en zona de descenso dependiendo de los resultados que consiguieran los equipos que van por detrás del Avarca.

El técnico Bep Llorens cuenta con la importante baja de la capitana y jugadora franquicia Maira Westergaard por sus molestias en la rodila que arrastra.

La líbero María Antònia Gomila es consciente de la gran importancia que tiene el choque de esta tarde. La mallorquina respecto al partido ante el Leganés comenta que «todos los equipos de la Liga independientemente de la plaza que ocupen son muy fuertes, pero es de vital importancia conseguir el triunfo, además de hacerlo sumando los tres puntos».

Sobre el mal inicio del Avarca esta temporada en la competición liguera, ‘Gomi’ asevera que «no se refleja en los partidos que disputamos el buen trabajo que realizamos durante toda la semana». La líbero asegura que «estamos intentando solventar los problemas que tenemos a nivel de juego para que nos salga en los encuentros, y estoy convencida que pronto nos saldrán».

En la pasada jornada en la derrota ante el Sant Cugat, las menorquinas ganaron el primer set estando a un buen nivel, pero después de nuevo fueron superadas por las catalanas. ‘Gomi’ explica que «en el primer set estuvimos impecables ganándolo fácil, pero después no supimos volver a recomponer el equipo».

Cuando las cosas no salen en las plantillas suele aparecer la presión para cortar las malas rachas, y la líbero al respecto asevera que «creo que la palabra no es presión, sino que te frustas, porque estás entrenando todo el día y luego no salen las cosas; para mí la definición es frustante». Hoy llega el Leganés a Ciutadella y María Antònia tiene muy claro que «todo pasará por como nosotras estemos sinceramente; si estamos bien en recepción y efectivas, pero tienen jugadoras destacadas pero bajo mi punto de vista todo dependerá de nosotras para sumar los tres puntos».