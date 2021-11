El Avarca de Menorca, con Westergaard de vuelta, a por una victoria balsámica

El Avarca de Menorca recibe este sábado a las 19 horas al Barça CVB en el Poliesportiu Municipal de Ciutadella en un choque donde el conjunto de Bep Llorens llega necesitado de victorias para no empezar a pensar de forma seria en solo salvar la categoría esta temporada. A falta tres jornadas para finalizar la primera vuelta, son antepenúltimas a tan solo tres puntos de la zona de descenso. Por tanto, hoy no pueden permitirse fallar más ante las azulgranas, que llegan a la Isla tras su retorno a la máxima categoría este curso.

El Barça está a un solo punto de la quinta plaza que da acceso a la Copa y es uno de los conjuntos revelación de este comienzo liguero, a pesar de su tropiezo en la última jornada en la pista del colista Leganés (3-0). Las culés están inmersas de lleno para entrar en el torneo del KO y el cuadro de Llorens, apurando sus mínimas opciones de poder llegar a clasificarse para la cita copera.

La mejor noticia para el cuadro de Ciutadella para medirse al Barça es el retorno de su capitana, Maira Westergaard, tras las dos semanas de obligado parón por sus problemas en la rodilla. La única ausencia pues será la de la joven mallorquina, Sara Sánchez, que sigue recuperándose de su lesión en el tobillo.

María Barrasa

La colocadora del Avarca de Menorca, María Barrasa, afronta su sexta temporada en el club de Ciutadella y la situación que vive en este inicio de temporada es una de las más complicadas vividas a nivel de clasificación desde que comenzó su aventura deportiva en la Isla. La madrileña analiza el mal inicio de campaña afirmando que la Liga «es muy exigente para todos y nos ha tocado un inicio muy duro; no ha sido el inicio de competición deseado». Barrasa continúa asegurando «ya hemos conseguido triunfos realizando un buen volei y llegarán más».

El rival es el recién ascendido, Barça CVB, y Barrasa apunta que «empezaron de forma excepcional el curso puntuando en todas las jornadas sobredo; esperamos un rival muy complicado como lo son todos pero jugamos en casa y confiadas plenamente en sacar los tres puntos». De las culés, Barrasa destaca que son un equipo «muy completo, trabajan muy bien sin destacar mucho de forma individual».

El retorno de Westergaard tras el alta médica para Barrasa «muy importante, no solo en la pista sino con todo lo que aporta de fuerza y garra». Respecto de no ser este curso una fija en el equipo titular y de las opciones coperas, Barrasa afirma que «nuestra posición nos hace pensar más en descolgarnos de los equipos de abajo pero no vamos a renunciar a algo que aún se puede; la plantilla de este año es diferente, donde todas aportamos más y hay más recursos para el entrenador».